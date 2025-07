CSP: No hay investigaciones en México contra directivos de CIBanco, Intercam y Vector

Claudia Sheinbaum destacó que si bien la FGR no tiene carpetas de investigación contra los directivos de las tres instituciones financieras con sede en México, sí "hay una sanción" derivada de las acusaciones del Departamento del Tesoro.

Ciudad de México, 15 de julio (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) aclaró este martes que, hasta el momento, no existen carpetas de investigación abiertas por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) contra los directivos de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, instituciones señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU) por presunto lavado de dinero del crimen organizado.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana fue cuestionada sobre la situación de estas tres instituciones financieras y el riesgo de que sus directivos puedan cambiar de casa de bolsa. En respuesta, Sheinbaum Pardo aseguró que se está dando “seguimiento puntual” al caso, y subrayó que hay reuniones permanentes con las autoridades correspondientes.

“Se les está dando seguimiento. Hay reuniones permanentes. Estamos en total comunicación con los interventores. Banxico [Banco de México] está asesorando en todo el proceso y también hay mucha comunicación con la Asociación de Bancos de México”, dijo.

La mandataria insistió en que no hay investigaciones penales en curso contra los directivos. “Las personas no tienen una carpeta de investigación como tal. Hay una sanción derivada del Departamento del Tesoro. Si hay necesidad o se encuentra algo, se actuará, pero no hay una carpeta en la FGR”, afirmó.

Agregó que, hasta ahora, las sanciones existentes han sido impuestas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por problemas administrativos.

Sheinbaum recordó que el Gobierno mexicano asumió temporalmente la gestión de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa con el objetivo de supervisar su operación, garantizar el cumplimiento de las regulaciones y evitar afectaciones a los usuarios del sistema financiero.

El pasado 9 de julio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la propia Presidenta confirmaron que el Gobierno de Estados Unidos concedió una prórroga para el inicio de las restricciones a las transferencias de fondos de estas tres instituciones.

Según una nota informativa de Hacienda, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro anunció una extensión de 45 días al plazo para la entrada en vigor de las órdenes, por lo que las medidas comenzarán a aplicarse a partir del 4 de septiembre de 2025.

De acuerdo con la dependencia, esta decisión fue resultado del diálogo y la colaboración entre las autoridades financieras de Estados Unidos y el Gobierno de México.

