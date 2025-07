La Profeco denuncia presión de legisladores morenistas para evitar castigo a negocios

Ciudad de México, 15 de julio (SinEmbargo).- El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, denunció el lunes que diputadas y “compañeros del movimiento” de la llamada Cuarta Transformación (4T) han intentado frenar sanciones contra negocios señalados por incumplimientos legales.

Durante una sesión con la Comisión de Trabajo y Previsión Social en la Cámara de Diputados, Escalante pidió que no intervengan en procesos que desconocen.

"Lo que hacían algunos proveedores era utilizar a los diputados como enlace con nosotros. Entonces yo les pediría que si no tienen la información de ambos lados, no nos hagan el favor de intervenir", expresó el Procurador Federal.

No obstante, señaló que cuenta con el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para imponer clausuras cuando se detecten irregularidades, incluso si existen presiones de legisladoras o legisladores de Morena para evitar dichas sanciones.

"La Presidenta nunca me ha dicho: 'No vayas, no hagas, no'. Entonces podemos ayudar mucho no interviniendo cuando no conocemos bien el caso. Cuando es una injusticia, de inmediato le entro. Por eso pido los antecedentes a la institución", explicó.