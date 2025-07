VIDEO ¬ “Lady Peruana” escupe, insulta y somete a una guardia de seguridad en la CdMx

Ciudad de México, 15 de julio (SinEmbargo).- Una mujer extranjera fue captada en video mientras escupía, insultaba y agredía a una guardia de seguridad en un edificio de la colonia Narvarte, en la Ciudad de México (CdMx).

El material, compartido por el periodista Carlos Jiménez y que se viralizó en redes sociales durante el fin de semana, provocó una ola de indignación, denuncias públicas y exigencias para que la agresora, de nacionalidad peruana, enfrente consecuencias legales.

El hecho ocurrió después de que personal del edificio le exigiera pagar el mantenimiento. En el video se observa a la mujer, identificada como Elizabeth Patricia "N", residente en México desde hace más de una década, lanzando escupitajos y frases como: “Como en México es normal esto… me vale verga, güey”.

En un segundo clip, también se aprecia cómo somete a una de las trabajadoras del inmueble, mientras parte del personal y otros residentes intentan contenerla.

Tras los hechos, la víctima presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), por lo que las autoridades ya investigan si se configura una posible agresión, violencia de género o acto discriminatorio. El caso se mantiene abierto.

El caso de “Lady Peruana” se suma a una cadena de acciones negativas o agresiones cometidas por personas extranjeras en espacios de la capital mexicana. Hace unos días, un turista de origen extranjero fue grabado mientras orinaba en plena vía pública dentro del Bosque de Chapultepec, uno de los espacios más emblemáticos de la Ciudad de México.

El momento quedó registrado en un video que fue difundido el sábado pasado en TikTok. En las imágenes se observa la discusión entre el hombre, quien se comunica en inglés, y la joven.

La mujer cuestiona al sujeto por su falta de respeto hacia uno de los espacios verdes más importantes de la capital, mientras él intenta justificar su conducta alegando que no tenía dinero en efectivo para pagar el acceso a un baño público.

“Tengo tarjetas de crédito, pero no dinero, sorry”, responde el turista. La joven contesta: “¡No! ¿Cuál sorry? No sorry. ¿Estás aquí en México sin dinero?”.