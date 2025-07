La Consejería Jurídica ya presentó la demanda contra el abogado de Ovidio: Sheinbaum

Ciudad de México, 15 de julio (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer este martes que la Consejería Jurídica del Ejecutivo ya presentó la demanda por difamación en contra del abogado de Ovidio Guzmán, Jeffrey Lichtman, debido a sus señalamientos en contra del Gobierno de México.

Cabe recordar que el litigante, quien representa a "El Ratón" en el juicio por narcotráfico que enfrenta en Estados Unidos (EU), señaló a la mandataria mexicana de ser el "brazo de relaciones públicas" del un cártel.

En respuesta, la Jefa del Poder Ejecutivo recalcó que esta situación "no se puede dejar pasar", por lo que este martes, durante su conferencia "mañanera", anunció que ya se presentó la denuncia correspondiente en contra del abogado.

Al ser cuestionada acerca de su postura ante las declaraciones del abogado de Ovidio Guzmán, Jeffrey Lichtman, que la vinculan con cárteles, la Presidenta Sheinbaum descalificó dichos señalamientos, argumentando que nunca se ha visto involucrada con grupos del crimen organizado en el pasado.

Además, reclamó a quienes son opositores a su gobierno por apoyar la imposición de aranceles del 30 por ciento a las importaciones mexicanas por parte de Estados Unidos, por lo que calificó su actitud como "Muy antipatriota y muy hipócrita.

"La oposición en México, casi casi lleva un adjetivo, se llama antipatriota. Ellos desean que nos pongan el 30 por ciento de arancel. En vez de apoyar a México, en vez de decir ‘es injusto, no tiene lógica, le va a hacer daño no sólo a México sino Estados Unidos’ […] No defienden a México, ellos lo que quieren es que le vaya mal al Gobierno, no importa si le va mal al pueblo, no importa si le va mal a los empresarios [...] Lo que buscan es el fracaso de nuestro Gobierno y de nuestro movimiento, pero se van a quedar con las ganas", expresó la Presidenta.