La oposición es "muy antipatriota" y no le importa si le va mal al país, dice Claudia

Ciudad de México, 15 de julio (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum acusó nuevamente a la oposición de actuar de manera “muy antipatriota”, al asegurar que lo que busca es que a México le vaya mal con tal de sostener su narrativa política de ataque al Gobierno. Y es que, Sheinbaum Pardo señaló que esta postura se refleja en columnas y declaraciones donde, incluso, prefieren que se impongan aranceles al país antes que respaldar al Gobierno frente a decisiones unilaterales de Estados Unidos (EU).

“Es un grupo muy minoritario que actúa contra México ”, dijo la mandataria este martes al reprochar que sus opositores no toman en cuenta el daño que eso le causa al país ni el impacto económico que podría representar.

"La oposición en México, casi casi lleva un adjetivo, se llama antipatriota. Ellos desean que nos pongan el 30 por ciento de arancel en vez de apoyar a México, en vez de decir: ‘Es injusto, no tiene lógica, le va a hacer daño no sólo a México, sino Estados Unidos’", dijo la Jefa del Poder Ejecutivo.

El reclamo surgió luego de que Sheinbaum fuera cuestionada sobre las declaraciones del abogado de Ovidio Guzmán, Jeffrey Lichtman, que han sido retomadas por la oposición.

"No defienden a México. Ellos lo que quieren es que le vaya mal al Gobierno. No importa si le va mal al pueblo, no importa si le va mal a los empresarios. [...] Lo que buscan es el fracaso de nuestro Gobierno y de nuestro movimiento, pero se van a quedar con las ganas", aseveró la doctora.