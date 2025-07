Opositores mexicanos pagan boleto de cena con Ron Johnson, donde hablan mal de México

La American Society of México organizó una cena de gala en honor al Embajador Ronald Johnson a la que acudieron los panistas Jorge Romero, Ricardo Anaya, Kenia López Rabadan, así como otros opositores como Lorenzo Córdova, José Ángel Gurría, pero también morenistas como Sergio Meyer, Emmanuel Reyes Carmona, y la exdirigente de ese partido y actual Senadora del PT Yeidckol Polevnsky.

Ciudad de México, 15 de julio (SinEmbargo).– Una cena en honor al Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, organizada por la American Society of México y patrocinada entre otros por el magnate Ricardo Salinas Pliego, congregó a figuras de la derecha de México y hasta a morenistas, que escucharon exigencias a la Presidenta Claudia Sheinbaum para combatir con mayor fuerza el tráfico de drogas, horas después de que Donald Trump anunciará aranceles de 30 por ciento a productos mexicanos que se envían a su país.

“No es una amenaza, es una alerta estratégica. El 30 por ciento de arancel que se puede llegar a aplicar a partir del 1 de agosto es una consecuencia directa de la falta de acción efectiva en temas que impactan no sólo el comercio, sino también la salud y la seguridad nacional de Estados Unidos y México”, defendió por ejemplo el mexicoestadounidense Larry Rubin, presidente de American Society of México.

Y ante el invitado de honor, el Embajador Johnson, agregó: “La lucha contra el fentanilo, el crimen organizado, hoy llamados grupos terroristas y el respeto a los compromisos firmados en el T-MEC ya no pueden esperar”.

Larry Rubin fue el anfitrión de la cena para el Embajador Ronald Johnson, quien desde que fue ratificado por el Senado estadounidense ha sido celebrado por la derecha mexicana, como ocurrió en mayo cuando el guadalupano trumpista Eduardo Verástegui también ofreció una cena en su honor.

Este fin de semana lo hizo la American Society of México, en un acto al que acudieron los panistas Jorge Romero, Ricardo Anaya, Kenia López Rabadán, así como otros opositores como Lorenzo Córdova, José Ángel Gurría, pero también morenistas como Sergio Meyer, Emmanuel Reyes Carmona, y la exdirigente de ese partido y actual Senadora del PT, Yeidckol Polevnsky. También acudió Alicia Bárcena, Secretaria de Medio Ambiente.

El boleto para la gala tuvo un costo de 200 dólares, según informó el periodista Salvador Camarena en su columna en el diario El País. La sede fue el Camino Real de Polanco en donde para asistir se requirió, además de cubrir el costo del boleto, una vestimenta formal “y no se podía discutir la mesa que fuera asignada”, expuso Camarena.

El coronel Ronald D. Johnson, un boina verde que ha estado al frente en distintos conflictos bélicos del mundo y que trabajó con la CIA en labores de espionaje durante 20 años, habló en su oportunidad sobre cómo el propósito de Estados Unidos es “retomar el camino de la libertad con derecho, justicia y oportunidades económicas”, el cual expuso que “no será fácil ni ocurrirá de inmediato”. También habló de cómo la nueva era con Trump está “impulsada por un propósito muy claro: una responsabilidad compartida y un compromiso con un futuro más fuerte, seguro y próspero para Estados Unidos, pero también con nuestros socios y aliados”.

En su mensaje, como reseñan los medios, no dio mayor vuelo ni hizo énfasis a la Carta que horas antes envió Donald Trump a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Quien sí fue incisivo con el Gobierno mexicano fue Larry Rubin, cuyos puntos de vista parecieran ser los de un representante del Gobierno estadounidense. Dijo que si México desvía de la alianza con EU: “no solo sería un riesgo político de magnitudes inconmensurables, sino un error estratégico que comprometería nuestro futuro común”.

También expuso que los aranceles del 1 agosto que amenaza implementar Trump son “una consecuencia directa de la falta de acción efectiva en temas que impactan no solo el comercio, sino también la salud y la seguridad nacional de los Estados Unidos y México”.

También acusó, como reseña Salvador Camarena, que en México ha habido “omisiones, a nivel gubernamental que han puesto en riesgo el acceso preferencial al mercado más importante del mundo, lo que se hace en las calles, las familias, los pueblos y las ciudades se arriesga y destruye desde las oficinas públicas”.

“Es momento de actuar. No de justificar ni postergar. Si México quiere mantener y fortalecer su lugar en América del Norte, debe cumplir. No parcialmente. No simbólicamente. Debe cumplir plenamente con lo que acordó”, expresó.