El INE niega que se usara voz de Pepe Lavat generada con IA para contenido de redes

Ciudad de México, 15 de julio (SinEmbargo).- La Consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, aseguró este martes que no se utilizó la voz del actor de doblaje José Francisco Lavat Pacheco "Pepe Lavat" generada por Inteligencia Artificial (IA) para crear contenido para las redes sociales del Instituto. Afirmó que se ha hecho una investigación interna respecto al caso y refrendó su apoyo al gremio de doblaje para regular el uso de la IA generativa.

“Ya ha habido una investigación aquí al interior del instituto, una análisis de lo acontecido desde la Coordinación Nacional de Comunicación Social con otras áreas que tambien están participando. Lo primero que hay que decir es que hay un respeto irrestricto al gremio por parte del Instituto Nacional Electoral y vaya, acompañamos incluso sus peticiones de que se regule el tema de la Inteligencia Artificial. Eso es algo que está haciendo falta no solamente aquí en México ni por este caso, está haciendo falta en el mundo", explicó Zavala.

La funcionaria pública indicó que lo que sucedió fue el uso "gratuito y libre" de la red TikTok por la que se difundió el polémico mensaje de agradecimiento a la ciudadanía por haber participado en la elección judicial. En dicho contenido se usaba la voz de Pepe Lavat, conocido por doblar la voz de los actores Robert De Niro, Michael Caine, Harrison Ford, Al Pacino e Ian McKellen, entre otros.

"Nosotros, por supuesto, acompañamos y le damos la mano y tendemos nuestra mano al gremio para trabajar juntos en esto. Que pudiera haber avances en materia de regulación legal en nuestro país, pero lo que sí les puedo decir es que el INE no utilizó una voz predeterminada, así como Pepe Lavat. No buscó una voz a cuál asemejarse. Es el uso gratuito y libre de esta red como está ocurriendo en todos los ámbitos del mundo con relación a la inteligencia artificial", comentó.

Pepe Lavat falleció el 15 de mayo de 2018 a los 69 años de edad debido a insuficiencia renal, pero la familia del actor salió a protestar por el uso indebido de la voz por parte del INE.

Gisela Casillas, viuda de Lavat, sostuvo en redes: “Es triste que una institución que habla de legalidad haga estas cosas tan horrendas, ellos usan IA para una campaña que está mal hecha y se roban todo”.

¿Crees que regular la IA en México es una pérdida de tiempo? Imagina ser un actor de voz, morir, y que el INE use tu voz clonada en spots. Tu esposa reclama al INE y le responden: “pues demande”. Esto le hicieron a Pepe Lavar con este spot: pic.twitter.com/fx1VuwNURK

Actores y actrices de doblaje rechazaron y reprocharon la explicación del Instituto Nacional Electoral (INE) tras reconocer que usó una voz generada con inteligencia artificial (IA) en un video difundido en redes sociales sobre la elección judicial, pero que negó que esa voz fuera la del actor José Lavat, argumentado que se trató de una voz sintetizada, no de una voz registrada o perteneciente al fallecido actor.

Perdón. Es justamente de lo que se trata [nuestra protesta], porque la Inteligencia Artificial no trabaja, no sintetiza de la nada, sintetiza de otras voces, de voces humanas que plagian de plataformas de diversos medios, las utilizan, las procesan y entonces las venden y no retribuyen a quien de origen fue la voz”, señaló Marco Treviño.