Taddei analiza reestructuración del Instituto tras salida de operador de Beltrones

El INE anunció este martes el análisis de una nueva estructura directiva ante la salida de tres funcionarios de áreas claves.

Ciudad de México, 15 de julio (SinEmbargo).- La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, consideró necesario evaluar la permanencia de los mandos que ocupan el primer nivel del organismo, tras las elecciones federales de 2024 y los cambios en el Poder Judicial, como parte de una nueva y sólida estructura dentro del Instituto. Esto luego de que, SinEmbargo, revelara que había encomendado a Hugo Patlán, operador electoral y jurídico de Manlio Fabio Beltrones y Roberto Madrazo Pintado, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE.

En conferencia de prensa este martes, Taddei detalló que el INE ha enfrentado un ambiente de incertidumbre, luego de que tres funcionarios de áreas claves dejaran sus puestos en las últimas semanas, entre ellos: Miguel Ángel Patiño, de Organización Electoral; María Elena Cornejo, de Capacitación; y Hugo Patlán, de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.

A raíz de ello, la Consejera presidenta señaló que corresponde analizar la situación interna del Instituto y reforzar sus áreas fundamentales: “hay que hacerse lo que tenga que hacerse para que las cosas se den de manera normal”.

A diferencia de 2023, cuando Taddei no logró los votos necesarios del Consejo General para designar nuevos titulares y optó por nombrar encargados de despacho, ahora tiene la facultad de hacer designaciones directas gracias a una reforma reciente promovida por Morena.

La titular del organismo aseguró que tomará en cuenta la experiencia profesional de los aspirantes y consultará algunos criterios con el resto de los consejeros antes de realizar los nombramientos. De esta forma, afirmó que no basará sus decisiones en vínculos personales ni "privilegios".

"Nunca me he guiado por amiguismos, siempre han sido personas que tienen trayectorias. Falsea información quien asevere lo contrario. No hay nadie que no tenga experiencia en esta materia, todos han sido así y seguramente habré de compartir algunos criterios con los colegas", manifestó en conferencia de prensa.

Asimismo, rechazó que se adopte la lógica de selección usada en la Administración pasada del expresidente Andrés Manuel López Obrador, donde se priorizaba la lealtad sobre la preparación. Ahora, subrayó, se dará preferencia al conocimiento técnico y preparación constante de los aspirantes.

"Fue una frase acuñada en el sexenio anterior, sí fue una frase muy pública, pero aquí hay que privilegiar la experiencia y el conocimiento acumulado sobre lealtades a quien o a que, es a la institución en definitiva, la lealtad a la institución en la preparación constante, así somos leales", concluyó.

Priista deja el INE

El pasado 14 de julio, en medio de escándalos de censura a periodistas, el priista Hugo Patlán Matehuala renunció al cargo de la Unidad de lo Contencioso del INE para dejárselo a Miguel Fernando Santos Madrigal, quien hace 16 años fue acusado de corrupción cuando era director ejecutivo de Administración del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), presidido por Leonardo Valdés Zurita.

El jefe directo de Santos Madrigal era en ese entonces el Secretario ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo Molina, quien actualmente construye el partido político “Somos México” con personajes como el propio Valdés Zurita, Guadalupe Acosta Naranjo y Carlos Alberto Ferrer Silva, director de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral cuando Lorenzo Córdova era presidente del INE y cuyo cargo ocupó Patlán Matehuala hasta el viernes.

Antes de este caso, Santos Madrigal ya había sido señalado —y también exonerado— de su responsabilidad en una remodelación, muy por encima del monto autorizado para tal fin, en una bodega arrendada en Iztapalapa. Pese a las evidencias del quebranto patrimonial imputado a Santos Madrigal, los consejeros electorales encabezados por Valdés Zurita votaron en contra de sancionarlo, por lo que Guerrero Pozas los acusó de proteger la corrupción: “Hoy los consejeros del IFE nuevamente se han agachado a esconder la mugre debajo del tapete”. Santos Madrigal renunció como director ejecutivo de Administración del IFE en junio de 2010, pero fue hasta 2013 que el Consejo General lo exoneró, cuando ya se desempeñaba como coordinador administrativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría Gobernación, cuyo titular era el priista Felipe Solís Acero, uno de los operadores electorales más cercanos a Beltrones.

Solís Acero fue el secretario ejecutivo del IFE durante los primeros dos años de la presidencia de José Woldenberg, entre 1996 y 1998, y era herencia del régimen priista como el primer secretario ejecutivo de organización electoral nombrado por Fernando Gutiérrez Barrios, Secretario de Gobernación en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Sólo por la presión de consejos electorales como Jesús Cantú Elizondo y Jaime Cárdenas Gracias, Solís Acero fue removido como secretario ejecutivo, en 1998, por el temor de un fraude ante la elección presidencial del año 2000, a regañadientes de Woldenberg, quien nombró a Fernando Zertuche Muñoz.Así como Santos Madrigal era miembro del equipo del priista Solís Acero, también lo era Patlán Matehuala, quien fue su coordinador de asesores en la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong, en el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Antes, Patlán Matehuala fue asesor de Solís Acero en la bancada del PRI en la Cámara de Diputados de 2009-2012, como parte del equipo de Beltrones que buscaba la candidatura presidencial de ese partido que finalmente ganó Peña Nieto. Una vez que Patlán Matehuala renunció como titular de la Unidad de lo Contencioso Electoral del INE, se mantiene en su cargo Santos Madrigal, también por decisión de Guadalupe Taddei, la Consejera presidenta que es paisana de Beltrones.

-Con información de Álvaro Delgado Gómez