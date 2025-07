La huella digital de la luz

I

Nos vamos a ir sin darnos cuenta

por los estrechos carriles

de los días y las noches,

sin reconocer ya la luz y la oscuridad,

ni los cuerpos y sus sombras,

ni los rostros atareados, alegres o en paz.

II

Hay una suerte de forzado desprendimiento,

que no llegamos a percibir del todo,

pero que sucede una y otra vez,

al pretender habitar las imágenes

creyendo que el instante

es la eternidad en sí misma

que se repite hasta el cansancio.

III

El deseo sin el conocimiento

no encuentra el amor, divaga…

Es el nocturno despoblado

que los sueños aprovechan;

su invasión silenciosa,

el estruendo que aturde

al desenmascarar

la cobardía de su anonimato;

a veces dramático juego de máscaras,

a veces solo el humor inesperado

de las debilidades.

IV

El asombro inicia el vocabulario,

la aparición de la vida

como entonación;

su milagro de cotidianidad,

el océano del despertar;

la partitura llamada historia.

Cada quien, en sus tonalidades,

afinándose

las cuerdas de las biografías.

El concierto del esférico paisaje

a pesar de los músicos

que una y otra vez se remplazan.

Mujeres y hombres

en la brevedad,

más allá

de cualquier consideración.

V

Cenizas esparcidas

por cada rincón,

de lo que alguna vez

fue el mar encriptado

de la especie humana;

hasta la llegada del cónclave

de los dioses olvidados.

VII

Contemplar el atardecer,

su bella contundencia,

prolífica de signos;

caligrafía minuciosa

dispuesta a indagar sin límites

esa región que nos circunda,

desde el primer soplo,

hasta el adiós

cuya esencia nos interroga.

Y sin embargo,

todo ello es invisible,

en medio del mundanal ruido.

Y si supiéramos cómo se articulan

sus entrañas de presente,

tal vez la soberbia desaparecía.

VIII

En realidad

no sabemos de qué se trata todo esto,

este misterio que nos abriga

es también un bálsamo.

Nuestra ignorancia así

es perenne.

Retomar el silencio interior,

es un valioso aliciente,

incluso como hábito

sostiene la fina percepción

del infinito como cercanía.

IX

Hay azoro, no inquietud

cada día se escribe una línea,

es el palpitar de un encuentro.

Al despertar prosigue el relato,

no hay ficción.

X

Nuestros pasos,

su desafío: encontrar el ritmo.

Saber caminar a la intemperie

y entre las tormentas;

sostener esa mirada

ajena a las intermediaciones,

reconocer la gratuidad

distante de cualquier apropiación.

Asumir el sino

en su tangible despertar.

Rendija:

No se puede enajenar el alma de un pueblo, tarde o temprano emerge su voz. Presidenta, convoque a las diversas fuerzas políticas, sin diferenciar si son opositores o no. Crear una agenda de unidad nacional (por supuesto que no es una tarea fácil), pero México merece ese esfuerzo y más. Acordar el camino de la Paz, hasta donde sea posible. Y establecer con el vecino del norte, incluyendo a Canadá un camino común de seguridad y prosperidad. El mundo ya es otro, más complejo y con extraordinarios retos, pero también con mayores posibilidades de encontrar un camino común. En México, rescatar la institución que es semilla de la Nación, desde la época de la conquista hasta el presente: el Ayuntamiento, los Municipios, las localidades donde está el primer frente de batalla contra la epidemia de violencia y crueldad que vivimos. El 2027 será un año clave, no se trata de signos de colores políticos, sino de la capacidad para que el crimen se retire de la representación ciudadana que implican los procesos políticos electorales. Sanar la política, no es tarea fácil; pero no hay otra opción para nuestra amada Nación.

