Rosendo Gómez ya no es Fiscal de Caso Ayotzinapa: Claudia; lo releva Mauricio Pazarán

El funcionario Rosendo Gómez Piedra dejó ayer la UEILCA tras denuncias de corrupción; Mauricio Pazarán Álvarez asumirá la investigación del caso Ayotzinapa.

Ciudad de México, 16 de julio (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este miércoles que Rosendo Gómez Piedra, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), decidió dejar su cargo tras acusaciones de corrupción por parte de los padres de los 43 normalistas desaparecidos.

"Él renunció. Él decidió renunciar y por lo pronto está el licenciado Pazarán, que fue incorporado como parte de la Fiscalía hace algunos meses. Él ha estado platicando con los familiares" detalló en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

La mandataria Federal aseguró que en su lugar fue designado Mauricio Pazarán, personaje cercano a Ernestina Godoy Ramos, actual Consejera Jurídica de la Presidencia de la República y extitular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México(FGJ-CdMx).

"Hubo una reunión ya con él, o dos reuniones con él y por lo pronto está asumiendo la responsabilidad el licenciado Pazarán. Tienes que venir todo el nombramiento obviamente, pero él está encargado del caso en este momento y ya está muy familiarizado con el caso", destacó.

En intervensión por parte de la prensa, la Jefa del Ejecutivo fue cuestionada respecto al trabajo de Gómez Piedra, en el cual detalló que, según las palabras del funcionario, cumplió con sus deberes desde su asignación al cargo en 2022, sin embargo, decidió retirarse.

"Ha habido dos reuniones. Personalmente me he reunido tres veces. Arturo Medina, Subsecretario de Derechos Humanos, se ha reunido con ellos. El licenciado Pazarán ha estado en las reuniones. Incluso ellos [los padres] ya habían pedido que el Fiscal no permaneciera y fue una decisión de él de decir: 'Bueno, yo ya cumplí un periodo, una fecha'. Y tomó la decisión de retirarse", indicó.

En tanto, aseguró que pronto habrá información sobre las investigaciones del caso Ayotzinapa, "a partir de análisis científicos de llamadas telefónicas, y algunos otros datos que están en las carpetas de investigación y que no se profundizó lo suficiente en todos estos años".

"Eso tienen información los padres y las madres de familia, y se está trabajando en ello. Y en cuanto haya resultados, pues obviamente se le informará, después de informarle a los familiares, a todo el país", concluyó.

Rosendo Gómez deja Caso Ayotzinapa

Rosendo Gómez Piedra dejó ayer la titularidad de la UEILCA, luego de enfrentar denuncias por actos de corrupción, negligencia y abuso de autoridad, según informó el abogado de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales.

De acuerdo con las investigaciones, Gómez Piedra asumió el cargo en octubre de 2022, tras la salida de Omar Gómez Trejo. Durante su gestión, presentó avances en la investigación del caso Ayotzinapa, entre ellos: 120 detenciones, más de 46 causas penales y visitas a 800 lugares para la búsqueda de restos, aunque sus resultados fueron cuestionados por los familiares de los normalistas desaparecidos.

Las denuncias fueron enviadas a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción y a la Fiscalía de Asuntos Internos para iniciar con las investigaciones, mientras que la Secretaría de Anticorrupción canalizó la queja al Órgano Interno de Control de la FGR para, de igual forma, comenzar con un proceso administrativo interno.

En paralelo, se documentó que miembros de la unidad fueron obligados a financiar eventos internos, rifas y celebraciones organizadas por Gómez Piedra, incluyendo un concurso de disfraces, entrega de premios y actividades presuntamente realizadas en días clave de la investigación.

El 27 de mayo, durante una reunión con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj), las madres y padres de los 43 normalistas reiteraron su exigencia de destitución del Fiscal por la falta de resultados y transparencia. En ese encuentro, Claudia Sheinbaum les informó que habría un nuevo titular y que se reunirían nuevamente el 28 o 29 de julio.

De acuerdo con su trayectoria, el nuevo titular de la UEILCA es licenciado en Derecho por la UNAM. Antes de su designación en la UEILCA, trabajó bajo la administración de Ernestina Godoy en la Fiscalía capitalina, donde se desempeñó como fiscal territorial.