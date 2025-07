GenteAsí ¬ Hombre anuncia feminicidio de su pareja en FB: “ya no se les puede pegar"

Un hombre avisó en Facebook el feminicidio de su esposa. Dijo que no tenia de otra porque "ya no se les puede pegar".

Ciudad de México, 16 de julio (SinEmbargo).- Un hombre anunció en Facebook que asesinaría a su esposa. Y así lo hizo y luego se suicidó. Es que, miren, a veces este hombre se iba de fiesta y la mujer no quería ir con él. Él la cuido mucho, le puso carro y todo y ni así estaba contenta ella. Y sí, como él mismo dijo, "le faltó al respeto a dos que tres damitas", pero el amor todo lo debería perdonar, ¿no?

Y, por favor, no se apresuren a juzgar. Él cuenta en diferentes transmisiones en vivo que sí pensó en otro tipo de soluciones antes de tomar esta decisión, por ejemplo, pegarle. Pero ya saben cómo se las gastan ahora con eso del feminismo, lo meten a uno a la cárcel por casi nada.

Hasta aquí esta narración. Les cuento esto así en un intento de que veamos el absurdo en el que nos mete el machismo y lo peligroso que es, y sin el mínimo deseo de quitarle un gramo a la tragedia que esto representa. Esto ocurrió en Zacatecas el pasado lunes 13 de julio.

Y es una tragedia para todas las personas, lo es para también los hombres feminicidas. El machismo es tan esclavizante para algunos que piensan que la única manera de terminar con esto es asesinar a las mujeres y luego matarse ellos. Algunos están tan atormentados en su idea machista que piensan que no hay salida, en lugar de alejarse de quienes creen que les hace daño y evolucionar en su masculinidad.

En otros casos, el machismo les hace sentirse seguros de que ellos pueden arrebatarle la vida a las mujeres y la impunidad del sistema de justicia les da la confianza para hacerlo.

Desde 2015, cuando comenzaron a contabilizarse los feminicidios, hasta mayo de 2025, los asesinatos de 8 mil 687 mujeres han sido reconocidos como feminicidios.

Pero, además, otras 26 mil 497 mujeres han sido asesinadas de manera dolosa, es decir, quien les quitó la vida tuvo la total intención de hacerlo. Recordemos que, sobre todo hace unos años, las autoridades se negaban a investigar estos crímenes como feminicidio y, aún más, a declararlos como tal. Así que tenemos una gran cifra oculta.

En el caso de este hombre en Zacatecas puede haber puntos muy particulares, como su salud mental. Pero eso no lo desvincula de los explícitos motivos machistas que lo impulsaron, porque nuestras emociones y pensamientos están atravesados siempre por la cultura y las estructuras sociales en las que vivimos.

"Me iré al Cielo y ella también', Este es el video que les cuento. Este sujeto mata a su pareja, y tras ultimarla, realiza Live en Facebook del crimen y posteriormente se suicida. Visita https://t.co/sggMRoj1FK #JLMNoticias #JoséLuisMorales #Aguascalientes #Ags #NiMásNiMenos pic.twitter.com/CZgB3GE26S — José Luis Morales (@JLMNoticias) July 8, 2025

Este caso, el del feminicida de la influencer Valeria Márquez en la ciudad de Guadalajara (el cual abordamos en otra cápsula de Gente Así), el de Karla Bañuelos, y el de miles más que han asesinado a miles de mujeres ilustra cómo algunos hombres están reaccionando con violencia ante la percepción de que las mujeres hemos adquirido derechos que antes no nos eran reconocidos.

Para muchos hombres esto desafía la masculinidad tradicional, muchos se sienten desplazados de roles de poder y privilegios. A esto nos referimos cuando hablamos de masculinidad frágil, cuando su identidad masculina se siente amenazada. En realidad es miedo, terror incluso.

El caso del que hablamos hoy es un caso extremo y complejo, porque el feminicidio es la máxima expresión de la violencia contra las mujeres.

Pero hay otros que podríamos considerar “menos peligrosos”. Ricardo Salinas Pliego, Donald Trump, Javier Milei ilustran otras formas de machismo. Con ellos vemos claramente cómo algunos hombres se ponen a la defensiva porque cada vez más mujeres ocupan espacios que sólo ellos ocupaban.

Y aquí me refiero más específicamente a un tipo de mujeres que ellos desprecian: las que no son de su misma clase social y económica; aquellas que no tienen cuerpos normativos, o sea que no son delgadas; quienes no tienen rasgos eurocéntricos, como la piel cara o facciones “finas”. Y aquellas mujeres que se atreven a no pensar como ellos quisieran, y encima expresarlo y no seguir sus órdenes.

Cuando algunos hombres perciben que están perdiendo privilegios, pueden reaccionar con hostilidad, intentando reafirmar su dominio a través de la violencia o el control. La cierta libertad de las mujeres les genera una crisis o cierta incertidumbre a su caduca identidad, así que se aferran más a roles tradicionales.

En muchos casos los agresores se construyen narrativas donde ellos mismos son las víctimas de un sistema “injusto” que protege a las mujeres y los castiga a ellos. Como lo escuchamos de este hombre en Zacatecas.

Porque claro, él u otros hombres no querían matarlas, sólo querían “corregirlas”. Pero como ya no se puede “educar” a golpes a una mujer sin que te lleven a la cárcel, pues no le quedó de otra, ¿verdad?

Así de retorcidas pueden ser las lógicas del machismo. Y lo más peligroso es que no son ideas sueltas ni casos aislados: son el reflejo de una cultura que todavía, en pleno 2025, cuestiona más la libertad de las mujeres que la violencia de los hombres.

Pero siempre hay gente así, que se siente víctima cuando ya no puede ser verdugo.

