Joel Omar Vázquez Herrera asume la titularidad del Instituto Nacional de Antropología

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 16 de julio (SinEmbargo).- Diego Prieto Hernández, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), renunció este martes al cargo luego de estar nueve años al frente de la institución.

El anuncio se da en medio de una reestructuración al interior de la Secretaría de Cultura Federal que dará paso a la creación de una nueva instancia: la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad.

El antropólogo reconoció que su decisión de renunciar generó inquietud en la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y en la Secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, pero afirmó que su deseo de emprender esta nueva etapa responde a una inquietud personal y profesional.

Prieto Hernández destacó que le "parecía fundamental que en estos gobiernos que promueven una transformación en favor de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, de las clases y sectores subalternos, de los pueblos indígenas y afromexicanos, hubiese una acción cultural institucional dirigida a impulsar, promover y salvaguardar el patrimonio vivo, que por supuesto es fundamental atender al patrimonio monumental, arqueológico, histórico, paleontológico, pero que también es muy importante atender eso que en el ámbito internacional se conoce como patrimonio cultural inmaterial".

"La gente luego no entiende mucho qué es eso. Los Wixárika no entendían que era eso y por eso ellos se empeñaron en quedar en la lista del Patrimonio Mundial. No queremos sólo que se conserve la inmaterialidad, necesitamos que se conserve la materialidad que soporta la inmaterialidad. Ese dualismo muy occidental no lo comprenden mucho los pueblos originarios", agregó.