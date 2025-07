Luisa Alcalde dice que Morena no protegerá a Adán Augusto López si se le investiga

La dirigente de Morena afirmó que no habrá impunidad ni se encubrirá a nadie en el caso de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad del Senador Adán Augusto López.

Ciudad de México, 16 de julio (SinEmbargo).- La líder de Morena, María Luisa Alcalde Luján, fue cuestionada este miércoles, en conferencia de prensa, sobre la investigación al exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, así como sobre si el Senador Adán Augusto López Hernández debería dar alguna declaración al respecto.

Durante el encuentro con medios, Alcalde Luján subrayó que lo importante es que "no haya impunidad" y que quien cometa un delito, sea castigado. Dijo que en Morena celebran que las autoridades estén investigando el caso, porque eso es lo que deben hacer. Afirmó que, ni en el Gobierno de Morena ni en las autoridades federales y estatales, hay encubrimiento, como acusa la oposición.

“Aquí lo importante es que no hay impunidad. O sea, la enorme diferencia entre ellos y nosotros es que ellos desearían que aquí hubiera encubrimiento, que se modificara, tergiversara la verdad y la realidad. Hay una investigación y tope hasta donde tope. No hay nadie protegido, no hay impunidad. Eso es lo importante: que quien cometa un delito, sea castigado por ese delito y por esa falta que comete a toda la sociedad”, declaró.

Y agregó: “Entonces, nosotros celebramos que las autoridades, por cierto autoridades que vienen y emanan del mismo movimiento, estén investigándolo, y eso es lo que deben hacer sin ningún recato. Investigar, y en todo caso que existan las consecuencias y las responsabilidades que deban existir”.

Alcalde Luján opinó que no es el Senador López Hernández quien lleva la investigación. “¿Él qué tiene que aclarar?”, dijo ante los medios de comunicación.

Aseguró que "no habrá impunidad" y que ya no hay complicidad con nadie. También señaló que la imagen del partido no se verá afectada por este caso, pues no se protege a quienes delinquen o cometen faltas.

“A ver, yo lo que creo, y aclaro, es que no es él quien lleva la investigación. O sea, quien debe aclarar es la instancia que conduce la investigación, que es la Fiscalía estatal y, en su caso, también la federal. La ciudadanía debe tener claridad absoluta de que no hay impunidad. Si se cometieron delitos, habrá responsabilidades. Punto. No importa si se conocen, si hay vínculos con alguien: no hay complicidad, no hay impunidad. Que eso quede clarísimo”.

Ante la insistencia de los medios, la dirigente morenista reiteró que el partido no tendría por qué verse afectado.

“No, yo no creo que se dañe la imagen del partido. La imagen del partido se dañaría si nosotros estuviéramos encubriendo a personas que delinquen, que están asociadas con el crimen, que se corrompen, que cometen cualquier falta. Eso sería dañar la imagen de Morena. Pero, al contrario, lo que nosotros estamos planteando es que quien sea no tiene la posibilidad de salir ileso por el simple hecho de haber pertenecido a ese Gobierno”, sostuvo.

