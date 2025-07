VIDEOS ¬ Un terremoto de magnitud 7.3 sacude a Alaska; no se reportan daños

Las autoridades emitieron una alerta de tsunami que desactivaron un par de horas más tardes, hasta el momento no se reportan daños significativos.

Ciudad de México, 16 de julio (SinEmbargo).- Un terremoto magnitud 7.3 sacudió este miércoles a la comunidad de Palmer, Alaska, Estados Unidos, por lo que el Centro Nacional de Alertas de Tsunami (NTWC) emitió una alerta de tsunami que fue rebajada a un aviso aproximadamente una hora después, y cancelada luego de un par de horas.

El movimiento telúrico ocurrió a las 12:37 horas, tiempo local de Alaska (20:37 horas GMT), con epicentro a 87 kilómetros al sur de Sand Point, una comunidad de aproximadamente 600 habitantes en la isla Popof, en el archipiélago Shumagin, y tuvo una profundidad estimada de 20.1 kilómetros, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

VIDEO: Security camera footage shows shaking inside a home in Sand Point during a magnitude 7.3 earthquake that triggered tsunami warnings in Alaska.

📷: Carmen Holmberg

La alerta abarcó una extensa zona del sur de Alaska y la península del mismo nombre, incluyendo las costas del Pacífico desde Kennedy Entrance, ubicada a 64 kilómetros al suroeste de Homer, hasta Unimak Pass, a 128 kilómetros al noreste de Unalaska.

De acuerdo a las proyecciones, las primeras olas golpearían allí, pero la división de manejo de emergencias del estado dijo una hora después del sismo que no había recibido informes de daños.

Sudden water recession has been observed along parts of

the Alaskan coast. A classic warning sign of a potential tsunami following the 7.2 magnitude earthquake near Sand Point. pic.twitter.com/rFosn6tKhs — WorldWatchYASS (@Yass_Smith) July 16, 2025

Además, el USGS indicó que el riesgo de víctimas o daños severos es bajo debido a la resistencia estructural de las edificaciones en la región, aunque reconoció la presencia de zonas vulnerables.

El sismo llegó a sentirse en Anchorage, a casi 966 kilómetros (600 millas) al noreste del epicentro. Hasta el cierre de esta nota, no se habían reportado daños significativos ni pérdidas humanas que lamentar.

MAJOR BREAKING | 7.3-magnitude earthquake has struck south of Sand Point, Alaska Peninsula, prompting a tsunami warnings. Emergency services urge coastal residents to stay alert and evacuate to higher ground. Immediate evacuation orders were issued for Sand Point. pic.twitter.com/rveevvJFO9 — Asawari Jindal (@AsawariJindal15) July 16, 2025