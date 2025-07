WSJ: Los ciudadanos de EU pagarán cara la politiquería de Washington con el tomate

Desde el lunes pasado, las secretarías de Economía y Agricultura manifestaron su desacuerdo con la decisión de Estados Unidos de imponer 17.09 por ciento de arancel a las exportaciones mexicanas de tomate, ya que la consideraron injusta y en contra de los intereses no sólo de los productores nacionales, sino de la industria estadounidense.

Ciudad de México, 17 de julio (SinEmbargo).– El editorial principal de The Wall Street Journal (WSJ) inicia con una afirmación: “Para probar el proteccionismo puro, pruebe un tomate de Florida. La Administración Trump está protegiendo a los productores del Estado del Sol [Florida] sin ofrecer las excusas que suele dar para incursionar en los mercados: importancia estratégica, protección de empleos, etc. Esto es pura palabrería política, y los consumidores estadounidenses lo pagarán”.

“Es una pena que la Administración Trump se haya alineado con los pocos superados en la competencia en lugar de con las masas hambrientas. Como siempre, la competencia funcionó y sólo el Gobierno pudo frustrarla”, agrega.

El Departamento de Comercio impuso el lunes un arancel del 17 por ciento a los tomates frescos mexicanos, poniendo fin a un acuerdo de 2019 para eliminar las restricciones comerciales punitivas. El acuerdo cancelado fue el más reciente de varios alcanzados desde 1996 para disuadir a los productores mexicanos de vender a precios inferiores a los del mercado estadounidense, como algunos hicieron tras la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Para evitar sanciones, los mexicanos se comprometieron a no vender por debajo de un precio de referencia determinado, tan bajo como 31 centavos por libra para las variedades más baratas.

“¿Violaron el acuerdo los productores mexicanos? El Departamento de Comercio no lo dice. En cambio, afirma que el acuerdo ‘no protegió a los productores de tomate estadounidenses’. Las importaciones continuaron fluyendo, y la cuota de mercado de los tomates frescos mexicanos aumentó de 30 por ciento a aproximadamente el 60 por ciento cuando se alcanzó el primer acuerdo. Sin embargo, hay poca evidencia de que estas importaciones se introdujeran en el país a precios inferiores al precio de referencia”, dice el diario especializado en finanzas y economía.

The Wall Street Journal cita una investigación de 2019 de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, que estimó que los tomates mexicanos se vendieron a precios inferiores a los de Estados Unidos en el 57 por ciento de los envíos, con un margen promedio del 21 por ciento. No obstante, también se descubrió que el precio establecido había logrado disciplinar a los productores mexicanos, quienes habrían ganado aún más participación de mercado de no ser por el acuerdo.

“Los proteccionistas estadounidenses a menudo se quejan de la ventaja de la mano de obra barata de México, pero el auge del tomate en México está impulsado por la tecnología. Los productores al sur de la frontera han adoptado invernaderos que controlan cuidadosamente el agua, la temperatura y la nutrición, generalmente ubicados a gran altitud. Gran parte de esta tecnología se desarrolló en Canadá, pero los productores estadounidenses han tardado en implementarla. El Departamento de Agricultura descubrió en 2023 que el 88 por ciento de los tomates de invernadero consumidos en Estados Unidos provenía de México”, sostiene el diario.

“La presión proteccionista fue liderada por legisladores de Florida, el principal productor estadounidense de tomates frescos. El entonces Senador Marco Rubio y el representante Ted Yoho presionaron al Departamento de Comercio para que cancelara el acuerdo con México en 2019. Mientras tanto, los otros 49 estados sufrirán las consecuencias, junto con los floridanos que no cultivan tomates. El nuevo arancel de importación aumentará los precios del tomate fresco en un siete por ciento, según el American Action Forum”, dice The Wall Street Journal.