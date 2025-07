El exjefe de policía con Adán Augusto que fundó su propio cártel es miembro de Morena

De acuerdo con el padrón de afiliados de Morena, que se puede consultar en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), Hernán Bermúdez Requena, acusado de ser el jefe del cártel “La Barredora” y quien se encuentra prófugo, es militante de Morena desde 2023. Al ser cuestionada por el caso, la dirigente nacional del partido, Luisa María Alcalde Luján, sostuvo que no habrá impunidad para nadie.

Ciudad de México, 17 de julio (SinEmbargo).- Hernán Bermúdez Requena, el fugitivo exjefe de Seguridad Pública de Tabasco, quien es acusado de ser el líder del cártel “La Barredora”, es militante de Morena desde 2023, año en el que el actual Senador Adán Augusto López Hernández, su impulsor, era Secretario de Gobernación y luego buscó ser candidato presidencial de ese partido político.

Bermúdez Requena se afilió a Morena el 20 de marzo de 2023 y la fecha de actualización como tal fue el 31 de diciembre del año pasado, según el padrón de afiliados de este partido político, que cualquier persona puede consultar en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Cuando Bermúdez Requena se afilió a Morena era Secretario de Seguridad Pública (SSP) de Tabasco y ese mismo año, el 23 de diciembre, sufrió un atentado en su residencia del fraccionamiento Campestre de Villahermosa, que derivó en su renuncia al cargo, el 5 de enero de 2024, cuando López Hernández se perfilaba para el Senado después de no ganar la candidatura de ese partido.

El miércoles, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, fue cuestionada sobre Hernán Bermúdez. Alcalde aseguró que en el partido no habrá impunidad, ni se protege a nadie. "Aquí lo importante es que no haya impunidad”, sostuvo la dirigente morenista.

“La enorme diferencia entre ellos [los de la oposición] y nosotros es que ellos desearían que hubiera encubrimiento, que se modificara, tergiversara la verdad y la realidad. No, lo que debe haber y está habiendo es una investigación, y tope hasta donde tope. No hay nadie protegido. No hay impunidad. Eso es lo importante: que quien cometa un delito sea castigado por ese delito y esa falta que comente hacia la sociedad", resaltó en conferencia de prensa.

Ese mismo día, todo el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado cerró filas con Adán Augusto López Hernandez, su coordinador, por haber mantenido a Bermúdez Requena como su Secretario de Seguridad. Los senadores morenistas calificaron como “campañas de sospecha, difamación y desinformación” en su contra y “golpeteo” orquestado desde la derecha, con la “intención evidente de sembrar división y desconfianza para debilitar el proyecto de la 4T”.

Los senadores morenistas sostuvieron que no hay ninguna investigación judicial ni señalamiento formal que lo involucre en algún ilícito o irregularidad durante su gestión como Gobernador de Tabasco, en la que Bermúdez Requena fue su jefe de policía. También ayer, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene una investigación contra el morenista Hernán Bermúdez Requena.

La Presidenta expuso en su "mañanera" que el Gabinete de Seguridad de su Gobierno está ayudando a la investigación y localización de esta persona, pues se encuentra prófuga de la justicia. Además, aclaró que la orden de aprehensión contra Bermúdez viene de tiempo atrás y no es de días recientes. "Son ambas [fiscalías], la del estado y la FGR. Son carpetas de investigación que ya llevan orden de aprehensión. Recuerden que para abrir una carpeta de investigación se requieren pruebas. Eso lo hace la Fiscalía", dijo.

Bermúdez fue hombre de confianza e integrante de los gabinetes de los exgobernadores priístas Manuel Gurría Ordóñez, Roberto Madrazo Pintado, Enrique Priego Oropesa, Manuel Andrade Díaz, Adán Augusto López Hernández y Carlos Manuel Merino.

Bermudez Requena, expolicía en la Ciudad de México, llegó a Tabasco de la mano del actual Diputado federal de Morena y Notario Público, Jaime Lastra Bastar, junto con Manuel Gurría Ordóñez, con quien trabajaron en la entonces Procuraduría General de Justicia y en la Dirección de Seguridad Pública del estado.

Fue en noviembre de 2024 cuando el actual Gobernador Javier May sostuvo ante la prensa que Hernán Bermúdez Requena es el jefe del cártel “La Barredora”. "Todos saben, aquí era vox pópuli quién comandaba 'La Barredora'. ¿O no sabemos?", cuestionó May el pasado 13 de noviembre de 2024 en una conferencia de prensa. "Hernán Bermúdez", respondió uno de los reporteros. "Sí, ¿no?'', aceptó el Gobernador de Morena.

Ciertamente se trataba de un señalamiento de tiempo atrás. En octubre de 2022, cuando se publicó esta filtración, el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador y el mismo Adán Augusto negaron la acusación. López Obrador la atribuyó a la “prensa conservadora” y López Hernández cuestionó su autenticidad al tiempo que negó haber sido informado de los supuestos vínculos de su Secretario de Seguridad con el crimen.

Documentos contenidos en los correos electrónicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) que fueron filtrados por el grupo de hackers Guacamaya daban cuenta de cómo Hernán Bermúdez era investigado desde 2022 por sus vínculos con un grupo criminal dedicado al tráfico de migrantes y al robo de hidrocarburos.

No obstante, a su salida del cargo, en declaraciones a Tabasco Hoy, Bermúdez sostuvo: “Quiero dejar cons­tancia de mi reconocimiento y agra­decimiento primero al Gobernador Adán Augusto López Hernández, y luego al Gobernador Carlos Ma­nuel Merino por la confianza y todo el apoyo que me proporcionaron pa­ra lograr los mejores resultados en la lucha contra la delincuencia”.

El policía de Madrazo

Hernán Bermúdez Requena fue el jefe de Policía de Manuel Gurría Ordóñez, pariente de Roberto Madrazo, quien durante su gestión era señalado de ser el verdadero poder detrás del trono, como señaló el propio López Obrador en su libro Entre la historia y la esperanza (Grijalvo): “En la práctica Gurría actuaba más como delegado del PRI que como Gobernador del estado”.

En ese mismo libro, de 1995, López Obrador relató cómo en 1994, luego del fraude de Roberto Madrazo para tomar la gubernatura de Tabasco tras una campaña en la que derrochó 270 millones de pesos en la elección de Gobernador de ese año, cuando el tope de gastos había sido de tres millones, el ánimo social en la entidad era complicado con protestas incluso dentro de las fuerzas policiales que llegaron hasta la Quinta Grijalva que lo obligaron a dejar la residencia oficial del estado por la puerta trasera. Ante el temor de que esto ocurriera recurrió a blindar la sede del Ejecutivo estatal con la ayuda precisamente de Hernán Bermúdez Requena.

Así lo relata López Obrador: “Con la asesoría del jefe de la policía de Gurría, hoy director del penal de Villahermosa, Hernán Bermúdez Requena, se contrató un servicio de seguridad en la Ciudad de México (para Roberto Madrazo) que incluye un equipo especial de 90 guardaespaldas y un sistema de circuito cerrado de televisión y otros componentes de los más sofisticados y costosos que existen en el mercado”.

Hernán Bermúdez Requena fue director de Seguridad Pública en el Gobierno de Manuel Gurría Ordóñez y director del Centro de Readaptación Social del estado en el de Roberto Madrazo Junto. Fue junto al español Ramón Requeijo Abad, quien fue encontrado sin vida en el Estado de México en el 2002, con quien contrató este sofisticado y millonario equipo de vigilancia de la Quinta Grijalva.

Hernán Bermúdez es también hermano del contratista Humberto Bermúdez Requena, uno de los empresarios más favorecidos con obras públicas estatales y federales desde el Gobierno de Roberto Madrazo y es compadre del empresario periodístico Miguel Cantón Zetina, dueño del diario Tabasco Hoy, como consignó en 2006 el semanario Proceso.

Años después, en junio del 2006, Hernán Bermúdez Requena estuvo en calidad de presentado y arraigado durante 11 días en el Centro Nacional de Arraigos de la Procuraduría General de la República (PGR), en la Ciudad de México, como presunto implicado en el secuestro y homicidio del ganadero veracruzano Ponciano Vázquez Lagunes.

En años recientes, luego de ser incorporado como Secretario de Seguridad Pública con Adán Augusto y luego con Carlos Merino, fue señalado de ser el verdadero líder de “La Barredora”, la agrupación que se disputa el control criminal de la entidad con el Cártel Jalisco Nueva Generación, como denunció el actual Gobernador Javier May Rodríguez.

