La Casa Blanca revela resultados médicos de Trump: tiene insuficiencia venosa crónica

Ciudad de México, 17 de julio (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, fue diagnosticado con insuficiencia venosa crónica luego de presentar hinchazón en las piernas, informó este jueves la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Leavitt explicó que Trump fue sometido a una serie de pruebas diagnósticas, entre ellas ecografías Doppler venosas bilaterales que revelaron la presencia de insuficiencia venosa crónica, una condición benigna y frecuente, especialmente en personas mayores de 70 años.

The left posting pics of Trumps swollen ankles and a bruised hand has been addressed - chronic venous insufficiency, and bruising from aspirin.

All labs and EKG normal.

Much to the lefts dismay, Trump is healthy. pic.twitter.com/7r6Z9d1KGf

— Sara Rose 🇺🇸🌹 (@saras76) July 17, 2025