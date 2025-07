La UNAM publica resultados del examen de admisión a licenciatura: AQUÍ puedes verlos

La UNAM publicó este jueves los resultados del examen de admisión 2025, los cuales podrán ser consultados en línea y, en caso de ser necesario, los aspirantes podrán solicitar una revisión antes del 30 de julio.

Ciudad de México, 17 de julio (SinEmbargo).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer este 17 de julio los resultados del examen de admisión a nivel licenciatura para el ciclo escolar 2025-2026, a través de su plataforma digital. Si fuiste uno de los que lo presentó y quieres conocer tu puntaje, aquí te decimos cómo consultarlo. ¡Toma nota!

¿Cómo ver los resultados de la UNAM?

Para revisar los resultados, los interesados deben ingresar al portal oficial de la UNAM, desde la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), y seleccionar la opción “Admisión a Licenciatura”, y luego la de “Concurso Licenciatura 2025”.

Una vez dentro, deben dirigirse a la subsección “Resultados” y localizar su folio. Las leyendas que acompañan a cada número indican el estatus: S (seleccionado), N (no presentado), C (cancelado) o sin letra (no seleccionado).

Asimismo, el portal DGAE mostrará el número de aciertos obtenidos, el puntaje mínimo requerido por plantel, así como los datos personales y la fotografía del aspirante que realizó el examen.

Dependiendo de la modalidad elegida, existen enlaces específicos para consultar resultados en sistema escolarizado, universidad abierta y universidad a distancia, divididos en cuatro áreas del conocimiento. A continuación te decimos cuáles son con sus respectivos enlaces para consultar los resultados:

Sistema escolarizado

Sistema abierto

Sistema a distancia

¿Qué pasa con el Pase Reglamentado?

Para los estudiantes que cursaron el bachillerato en una de las sedes de la UNAM y participaron en el Pase Reglamentado, los resultados no se han liberado. Sin embargo, la universidad informó que estarán disponibles el próximo martes 22 de julio.

¿Existe revisión del examen?

En caso de dudas sobre el resultado, los aspirantes pueden solicitar la revisión de su examen hasta el 30 de julio en las oficinas de la DGAE, ubicadas en Avenida del Imán número 7, en Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán, Ciudsad de México, en un horario de lunes a viernes de 09:30 a 14:30 horas y de 17:00 a 18:30 horas.

El trámite de revisión debe realizarse de forma presencial y no contará con prórroga, por lo que se recomienda cumplir con los requisitos establecidos en tiempo y forma.

Para solicitar este procedimiento, es necesario presentar una identificación oficial vigente con fotografía, una copia de la Boleta-Credencial utilizada durante el examen y una solicitud formal del trámite.

Este sólo se considerará para quienes consideren que existió un error en su evaluación y deseen una verificación oficial de su puntaje. En caso de no haber sido seleccionado, los aspirantes podrán participar en la convocatoria 2026 o considerar opciones en otras instituciones de educación superior.

Finalmente, es importante guardar el documento de resultados, ya que será requerido en los siguientes pasos del proceso de inscripción.