Trump cambia la fórmula de la Coca-Cola: ahora el refresco llevará azúcar de caña.

Ciudad de México, 17 de julio (SinEmbargo).– La multinacional Coca-Cola aceptó usar azúcar de caña en los refrescos que comercializa en Estados Unidos, informó ayer el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de su red social TruthSocial, tras una conversación con representantes de la empresa con sede en Atlanta.

“Quiero agradecer a todos aquellos con responsabilidad en Coca-Cola. Será una muy buena decisión por su parte. Ya verán. ¡Es simplemente mejor!”, añadió Trump en su mensaje.

Por su parte, Coca-Cola agradeció “el entusiasmo del Presidente Trump " por su "icónica" marca Coca-Cola y aseguró que próximamente compartirá más detalles sobre las nuevas ofertas de la gama de productos de la compañía. Sin embargo, no confirmó de manera explícita el acuerdo anunciado por el Presidente.

"I have been speaking to @CocaCola about using REAL Cane Sugar in Coke in the United States, and they have agreed to do so. I’d like to thank all of those in authority at Coca-Cola. This will be a very good move by them — You’ll see. It’s just better!" –President Donald J. Trump pic.twitter.com/9L27oxlYUj

