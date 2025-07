VIDEO ¬ Hombre muere al ser inmovilizado por la policía de Boston; investigan caso

Por Erika Hernández

Los Ángeles (LaOpinión).- Siete agentes del suburbio de Haverhill, en el área metropolitana de Boston, fueron puestos en licencia administrativa con goce de sueldo mientras se investiga la muerte de Francis Gigliotti, un hombre de 43 años que falleció el viernes después de ser inmovilizado por la policía afuera de un mercado de pescado.

De acuerdo con la información oficial, Gigliotti caminaba de manera errática hacia el tráfico cuando fue abordado por los agentes. Su prometida, Michelle Rooney, aseguró que el hombre atravesaba una crisis de salud mental y estaba desarmado. “Oí a Francis gritar mientras subía corriendo la colina. Pero para cuando llegué, ya no gritaba”, relató entre lágrimas a NBC10 Boston.

Un video grabado por testigos mostró a varios agentes sujetando a Gigliotti boca abajo en el suelo mientras gritaba. Aunque el metraje no permite determinar cuánto tiempo permaneció inmovilizado ni cuándo perdió el conocimiento, expertos recuerdan que esta posición puede derivar en asfixia posicional, un riesgo que el Departamento de Justicia de EU advierte desde mediados de los años 90.

Otro video obtenido por la estación local WCVB mostró a Gigliotti saliendo tambaleante de una tienda, golpeándose la cabeza contra un auto estacionado y caminando entre el tráfico, donde estuvo a punto de ser atropellado en varias ocasiones.

