Policías de Oaxaca exhiben a una mujer desnuda en las calles; defensoría ya investiga

Ciudad de México, 18 de julio (SinEmbargo).- Elementos de la policía municipal de San Pablo Etla, en Oaxaca, exhibieron a una mujer desnuda por las calles, luego de que fuera retenida y despojada de su ropa por pobladores del municipio quienes la señalaron por, presuntamente, robar en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer y un hombre fueron interceptados por pobladores, quienes los acusaban de pertenecer a un grupo dedicado al robo. En un presunto intento de linchamiento, vecinos le arrebataron sus ropas a la mujer y golpearon al sujeto.

Aunque la policía intervino, los oficiales obligaron a la mujer a caminar desnuda por las calles del poblado.

Por estos hechos, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) informó ayer que inició un expediente de oficio para investigar la actuación de policías estatales y municipales de San Pablo Etla, tras la denuncia de tratos degradantes en contra de la mujer.

La institución destacó que, independientemente de los señalamientos en contra de la mujer, quien fue acusada por vecinos de robar una vivienda, las autoridades policiales tienen el deber de garantizar la integridad y los derechos de las personas bajo su custodia. Omitir esa responsabilidad, añadió, constituye una transgresión grave a una vida libre de violencia.

Ante ello, la Defensoría dijo que buscará deslindar responsabilidades institucionales y exhortó a la autoridad municipal a implementar de manera urgente protocolos de actuación con enfoque en derechos humanos y perspectiva de género.

La DDHPO concluyó que permanecerá vigilante al desarrollo del caso y dará puntual seguimiento a las actuaciones de las autoridades involucradas, en cumplimiento de su mandato de respeto irrestricto a los derechos humanos en Oaxaca.

“Ninguna mujer debe ser sometida a tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni puede ser expuesta a violencias que perpetúen estigmas o prácticas ajenas al marco de un Estado democrático de derecho”, señaló el organismo.

El pronunciamiento fue criticado por las autoridades del estado. El Secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero, defendió la actuación de los cuerpos de seguridad, pues aseguró que se trató de una situación "crítica".

"Nuestra policía estatal tenía que salvaguardar y ahí tienes que tomar una decisión, cubrirla o su vida. No, nuestros policías no estaban contentos, no estaban satisfechos. Quisieron aplicar el protocolo para garantizar que esta persona no se afectara su integridad en todos los sentidos, pero preservaron su vida. Entonces ese llamado de la Defensoría es muy cómodo, porque no estaban ahí, porque no enfrentaron a la turba, porque no tuvieron que enfrentar una situación crítica", expresó Jesús Romero.