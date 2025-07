VIDEO ¬ Una mujer agrede a joven que vendía tamales, la bautizan como #LadyTamales

Ciudad de México, 18 de julio (SinEmbargo).- El video de una mujer que tiró un puesto ambulante de tamales para poder pasar con su automóvil en Jalisco se hizo viral de redes sociales. Usuarios apodaron a la agresora como "Lady tamales".

"Muévete, hija de tu p*ta madre, no puedo salir, estúpida. Estaba parada y llega ésta pend*ja y se me mete. No te metas, que se mueva, tiene mucho espacio", gritó la mujer.