Camión del que robaron 33 toneladas de oro y plata es sustraído otra vez en Jalisco

Sujetos armados robaron por segunda ocasión un camión del que habían sustraído 33 toneladas de concentrado de oro y plata, mismo que se encontraba resguardado en un depósito de Jalisco.

Ciudad de México, 18 de julio (SinEmbargo).- Un comando robó por segunda ocasión, en el municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco, el camión que había hurtado a principios de julio y del cual habría sustraído 33 toneladas de concentrado de oro y plata, según informó la Fiscalía estatal.

El vehículo, perteneciente al Grupo Minero Bacis, se encontraba resguardado en el corralón GDL Premiere, sobre la carretera libre a Ciudad Guzmán, a la altura del kilómetro 4, cuando fue sustraído por sujetos armados.

El Fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, explicó que el robo fue descubierto cuando personal ministerial acudió al sitio para realizar una nueva diligencia relacionada con el caso. Sin embargo, durante la visita, los agentes constataron que el camión ya no estaba en el corralón.

Al entrevistar al encargado del sitio, éste afirmó que varios hombres armados ingresaron al lugar y se llevaron el vehículo sin que mediara una denuncia formal. A raíz de ello, aseguró haber llamado al 911, pero no presentó denuncia ante las autoridades.

En tanto, la Fiscalía estatal indicó que, de no haber acudido al lugar, no se habrían percatado del segundo robo: "si nosotros no vamos a verificar o a hacer una diligencia, yo creo que ni cuenta nos damos”, destacó González de los Santos.

El robo inicial del cargamento se reportó el 4 de julio, en la carretera Durango-Manzanillo, cerca de Guadalajara, Jalisco, cuando un grupo armado interceptó el tractocamión, sometió al conductor y al guardia, y se llevó el concentrado.

De acuerdo con el comunicado oficial de Grupo Minero Bacis, el tractocamión con número económico 104, operado por la empresa Fletes Durango S.A. de C.V., fue interceptado por dos vehículos blancos con cristales polarizados.

Los asaltantes neutralizaron a los guardias de seguridad y sometieron al conductor, privándolos de su libertad durante aproximadamente una hora y media. Tras su liberación, el personal, que no sufrió lesiones, reportó el hecho a la Guardia Nacional en la caseta de Chapala, Jalisco. Aunque el tractocamión fue recuperado, la carga de metales preciosos permanece desaparecida.

El concentrado robado, valuado en varios millones de dólares, tenía como destino el puerto de Manzanillo, Colima, desde donde sería exportado. Grupo Minero Bacis, empresa dedicada a la extracción y comercialización de oro y plata en mercados nacionales e internacionales, lamentó el incidente, destacando que representa un duro golpe a la cadena logística de la industria minera y a los ingresos del país.

La compañía, presidida por José Jaime Gutiérrez Núñez, expresidente de la Cámara Minera Mexicana, suspendió temporalmente sus operaciones para garantizar la seguridad de su personal.

Según reportes, las autoridades federales y estatales han iniciado investigaciones, pero hasta el momento no se han reportado detenciones ni avances significativos sobre el paradero de la carga.

Este incidente se suma a otros robos de cargamentos mineros, como el registrado en noviembre de 2023, cuando nueve góndolas con 240 toneladas de concentrado de zinc, cobre, oro y plata fueron sustraídas en Zacatecas y localizadas vacías en Coahuila.

Grupo Minero Bacis ha reiterado su compromiso de colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos y ha instado a reforzar la seguridad en las rutas utilizadas para el transporte de minerales. Mientras tanto, el sector minero y la opinión pública permanecen expectantes ante un caso que pone en evidencia los retos de seguridad que enfrenta una de las industrias clave para la economía mexicana