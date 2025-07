Trump demanda a Rupert Murdoch y al WSJ por 10,000 mdd tras publicar carta a Epstein

Ciudad de México/Madrid 19 Jul. (SinEmbargo/EuropaPress).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ha interpuesto una demanda contra el periódico The Wall Street Journal (WSJ) por la publicación de un artículo en el que se hacía referencia a una presunta carta "obscena" que el mandatario habría enviado al fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein con motivo de su cumpleaños número 50.

Trump añadió así al mencionado diario a la lista de medios "que venden e impulsan mentiras repugnantes" al pueblo estadounidense, entre los que se incluyen ya medios y "falsos Premios Pulitzer" como ABC, George Slopadopoulos, CBS y 60 Minutes, y aseveró que "ya no tolerarán las abusivas acciones de los medios de comunicación de noticias falsas".

La demanda por difamación, presentada por Trump en un tribunal federal para el Distrito Sur de Florida, atañe además a los dos periodistas que escribieron el citado artículo, Khadeeja Safdar y Joseph Palazzolo, según un expediente de dicho tribunal consultado por la cadena CNBC.

De acuerdo con la acusación, Safdar y Palazzolo "escribieron y publicaron conjuntamente un artículo centrado principalmente en el Presidente Trump que armaba falsamente que él había escrito, dibujado y firmado una tarjeta para desearle al difunto --y completamente deshonrado-- Jeffrey Epstein un feliz quincuagésimo cumpleaños".

Asimismo, según el denunciado artículo hacía alusión al empleo en la carta de un lenguaje vulgar, incluyendo la imagen --dibujada a mano-- de una mujer desnuda bajo cuya cintura aparecería el nombre "Donald" simulando vello púbico. Algo que el mandatario tildó de "falso".

La demanda llega después de que el propio Trump anunciase la víspera que interpondría una denuncia contra The Wall Street Journal, NewsCorp y el propietario de éstos, Rupert Murdoch, tras la difusión del contenido de la supuesta carta.

Poco antes, el inquilino de la Casa Blanca aseguraba que tanto el diario como Murdoch "personalmente, habían sido advertidos directamente por el Presidente de" ello en un extenso mensaje en la misma plataforma en la que ha acusado al magnate australiano de difundir "una historia falsa, maliciosa y difamatoria".

En este contexto, ordenó además a la Fiscal general, Pam Bondi, que presentase "todos y cada uno de los testimonios pertinentes del Gran Jurado [que presentó cargos contra Epstein], sujeto a la aprobación del Tribunal", una decisión que ha tomado alegando "la ridícula cantidad de publicidad dada" al caso. "Esta estafa, perpetuada por los demócratas, debe terminar, ¡ahora mismo!", concluyó en Truth Social.

Donald J. Trump Truth Social 07.17.25 09:57 PM EST

The Wall Street Journal printed a FAKE letter, supposedly to Epstein. These are not my words, not the way I talk. Also, I don’t draw pictures. I told Rupert Murdoch it was a Scam, that he shouldn’t print this Fake Story. But he…

— Fan Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) July 18, 2025