Hermano de AMLO niega que el caso Bermúdez Requena sea como el de García Luna

Ciudad de México, 19 de julio (SinEmbargo).- José Ramiro López Obrador, Secretario de Gobierno de Tabasco y hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), negó este sábado que pueda haber similitudes entre el caso de Genaro García Luna y el de Hernán Bermúdez Requena, quien fue Secretario de Seguridad en Tabasco en el Gobierno de Adán Augusto López Hernández y tiene una orden de aprehensión por presuntamente liderar al grupo criminal conocido como “La Barredora”.

"No, no es lo mismo porque se está investigando. García Luna es otra cosa, ahí había impunidad, ahí fue el Gobierno de Estados Unidos. Cuando lo agarraron, fue cuando se empezó a investigar. Aquí no, aquí se está investigando desde antes. Hay diferencia. No somos iguales", dijo a medios de comunicación a su llegada al Hospital IMSS Bienestar de Alta Especialidad “Dr. Graham Casasús”.