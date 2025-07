SICT defiende traslado de vuelos de carga al AIFA y reducción en el AICM

Ciudad de México, 19 de julio (SinEmbargo).- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reafirmó este sábado su compromiso con una aviación segura, eficiente y competitiva, ante los señalamientos y sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos por obligar a las aerolíneas a reubicar su operaciones de carga en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El Departamento de Transporte estadounidense acusó que el Gobierno mexicano incumplió el Acuerdo de Transporte Aéreo entre ambos países que se estableció en el 2015, al restringir los slots y trasladar las operaciones de carga fuera del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

De acuerdo con la agencia estadounidense, dicha medida implementada por México "ha perturbado el mercado y ha dejado a las empresas estadounidenses con las manos vacías por un aumento de costos millonario".

En respuesta, la SICT publicó un comunicado en el afirmó que la decisión de reubicar las operaciones de carga en el AIFA forma parte de una estrategia integral para fortalecer el sistema aeroportuario del Valle de México, la cual está orientada a mejorar la seguridad, eficiencia y competitividad del sector aéreo.

La dependencia explicó que la decisión de reubicar los vuelos de carga se dio derivado del Estudio de Capacidad por los Niveles de Servicio de los Edificios Terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, elaborado en el 2023, el cual alertó sobre el riesgo para usuarios y el incumplimiento de los espacios mínimos de servicio.

Finalmente, la SICT afirmó que seguirá trabajando de manera coordinada con aerolíneas, autoridades extranjeras y organismos internacionales, con el fin de asegurar que las decisiones tomadas se traduzcan en beneficios tangibles para los pasajeros.

Joe Biden and Pete Buttigieg deliberately allowed Mexico to break our bilateral aviation agreement.

That ends today.

Let these actions serve as a warning to any country who thinks it can take advantage of the U.S., our carriers, and our market.

America First 🇺🇸 pic.twitter.com/b0pvqmkHwk

— Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) July 19, 2025