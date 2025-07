Durazo: “No podemos ser puerta giratoria de oportunismo". Morenistas: “¡Fuera Yunes!”

Alfonso Durazo Montaño lanzó una advertencia directa sobre el oportunismo y el ingreso de perfiles sin compromiso ideológico: “La apertura de Morena no puede convertirse en puerta giratoria para el oportunismo. Ser un auténtico morenista es una forma de ejercer el voto. Es asumir un compromiso ético con el pueblo y con la justicia”.

Ciudad de México, 20 de julio (SinEmbargo).- Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, volvió a dar un fuerte jalón de orejas a las y los integrantes del partido, pues hizo un enérgico llamado a consejeras y consejeros a cerrar filas, territorializar la defensa del movimiento, respetar las reglas internas y frenar el oportunismo de quienes se acercan a la Cuarta Transformación (4T) sin una convicción real. Hasta les tuvo que volver a exigir fidelidad.

Durante la VIII Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Morena, el órgano máximo de dirección del partido, Durazo Montaño advirtió sobre los riesgos internos que enfrenta el movimiento rumbo a los próximos procesos electorales y reconoció que parte de las tensiones políticas actuales provienen de dentro.

“Ahora, con un sentido autocrítico, es obligado reconocer que algunas de las tensiones que hoy están en el ambiente político derivan de iniciativas y reacciones de nuestros propios cuadros, y eso lo vivimos en todos los estados. Y eso simple y sencillamente no puede ser”, expresó en su mensaje.

El también Gobernador de Sonora alertó sobre la intención de la oposición de provocar una crisis, aunque sea artificial dentro de Morena.

“En todos aquellos que malsanamente van a aprovechar esa oportunidad para generarnos una crisis, así sea artificial. Esas mismas voces, mediante su capacidad mediática, fabrican infundios que, al correr libremente por las redes, se vuelven señalamientos socialmente irrefutables”, añadió.

El morenista señaló que esas voces buscan hacer creer que Morena impulsa un régimen autoritario: “Jóvenes, cierren por ahí la puerta. Los mismos de siempre quieren, por ejemplo, hacernos creer que estamos instalando un régimen autoritario. Esas voces deben saber que no podrán dividirnos, que aquí estamos. Estamos firmes, pero sobre todo, unidos”.

Asimismo, insistió en que el movimiento debe blindarse desde el territorio, y que el futuro de Morena se juega tanto en la defensa de sus principios como en el trabajo territorial.

Además, Durazo lanzó una advertencia directa sobre el oportunismo y el ingreso de perfiles sin compromiso ideológico: “La apertura de Morena no puede convertirse en puerta giratoria para el oportunismo. Ser un auténtico morenista es una forma de ejercer el voto. Es asumir un compromiso ético con el pueblo y con la justicia”.

En ese momento, tras su señalamiento sobre los oportunistas, algunos consejeros presentes gritaron: “¡Fuera Yunes!”, en una expresión espontánea desde el pleno del Consejo.

El presidente del Consejo anunció la propuesta de crear una Comisión de Evaluación que, aclaró, no tendrá un espíritu excluyente. “Su función será cuidar la identidad del movimiento; garantizar que quien se acerque lo haga por convicción, no por cálculo; y asegurar, sobre todo, que cada nueva incorporación sume al proyecto y no lo contamine”.

Subrayó que si Morena es incluyente con los que vienen de fuera, con mayor razón debe serlo con quienes ya forman parte del movimiento. “Hay que dar oportunidad a todos nuestros cuadros, a todos, en la justa proporción de sus méritos. Que la exclusión no convierta a uno de los nuestros en adversario interno”, exhortó.

Finalmente, llamó a la madurez política y a evitar que las diferencias internas generen costos al movimiento. “Hagamos política interna, dialoguemos con madurez y colaboremos con profesionalismo para que nuestros comportamientos o diferencias no le impongan costos políticos ni al movimiento, ni a nuestra Presidenta y ni a su Gobierno”.

“Y para que esa fortaleza no sólo sea moral, sino también organizativa, hoy estamos llamados a dar un paso decisivo”, concluyó.

Sugeyry Romina Gándara https://www.sinembargo.mx/author/sugeyry_gandara/ Ha trabajado como reportera y fotoperiodista de nota roja en Chihuahua. Los últimos años, ya radicada en CdMx, los ha dedicado a cobertura sobre temas de desaparición, seguridad y víctimas de la violencia.