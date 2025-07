“Pitbull” Cruz vence a Omar Salcido y se queda con título interino superligero de CMB

Por Fernando Salazar

Ciudad de México, 20 de julio (ASMéxico).- Isaac “Pitbull” Cruz no logró concretar la revancha contra “Tashiro” Fierro porque el rival abandonó el combate un día antes. En su lugar entró Omar Salcido, a quien el capitalino venció por decisión unánime para quedarse con el campeonato interino superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos (EU).

Omar Salcido entered the ring to take on @IsaacPitbull98 after Angel Fierro needed to bow out. It wasn't enough to come out on top, but much respect for taking this last-minute challenge. pic.twitter.com/lK3RPNvKIu

— MGM Grand Hotel (@MGMGrand) July 20, 2025