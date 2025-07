Pumas pierde ante Pachuca por nuevos errores de Parra; este es su segundo descalabro

AS MÉXICO

Los Pumas fueron derrotados por los Tuzos del Pachuca en su debut en CU; los tres goles en contra se concretaron gracias a los errores del arquero auriazul.

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 20 de julio (ASMéxico).- Aún no pasaban ni 10 minutos, cuando el Olímpico Universitario de Ciudad Universitaria (CU) cantaba su primer gol del torneo. Al minuto seis, un pase rompe líneas de Rodri López cambió por completo el juego; recepción en profundidad de Bennevendo, diagonal al centro, y tiro a puerta de Álvaro Angulo que por todo lo alto, terminó por incrustarse en las redes para debutar con pie derecho en su nuevo paso como Felino. El juego estaba por completo inclinado a favor de Pumas; sin embargo, un nuevo error del portero Parra habría de emparejar las acciones.

Al minuto 18, otro balón en los pies del joven arquero auriazul terminó por costar un tanto en contra para los dirigidos por Efraín Juárez. El canterano universitario de nueva cuenta quiso acomodarse a su pierna hábil (tal y como lo hizo contra Santos), pero tanto la recepción como la decisión fueron erróneas. La pifia cayó en pies de Alan Bautista, quien de frente al arco, no tuvo más que empujar el esférico para marcar la primera anotación del Pachuca.

Reanudadas las acciones tras el duro momento de estrés que se vivió entre las gradas auriazules, la calma volvería a llegar una vez Carrasquilla tomó el mando. Nueve minutos más tarde, el panameño se haría del balón en medio campo, para con un pincel, poner la pelota en el lugar preciso y que Ruvalcaba tuviera sólo que vencer a Moreno en el mano a mano. Pumas tomaba nuevamente la delantera, aunque poco les duraría el gusto.

Escasos momentos después, otro error de Parra, pero ahora en salida, habría de costar el empate en la pizarra. Centro al área que no midió bien el juvenil universitario, para que Jhonder Cádiz tuviera sólo que ponerle la cabeza y cantar el segundo de su equipo. El marcador de momento no era del todo justo, pero al menos reflejaba las claras carencias que actualmente vive el conjunto dirigido por Efraín Juárez.

Una vez llegado el complementario, las sensaciones se mantuvieron prácticamente iguales. El dominio prevaleció entre los universitarios, y Tuzos que intentó responder a base de contragolpes. La pelota se trabó a tal punto que comenzaron a aparecer las tarjetas, y en general, el ritmo del compromiso bajó respecto a lo visto en el primer tiempo.

No obstante, un auténtico golazo habría de darle la vuelta al partido a sólo 20 minutos del final. Con un remate de media vuelta desde afuera del área, Gascón la prendió de tal manera, que pese al buen lance de Parra, terminó por encontrar el ángulo. Un silencio sepulcral invadió CU y no era para menos luego de ver cómo le remontaban a su equipo. Al final se consumó la segunda derrota para los Pumas en este arranque de torneo con un marcador de 2-3 y si algo es un hecho, es que de no encontrar mayor seguridad en el arco, poco se podrá hacer a su favor.

