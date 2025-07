Harfuch destaca que van 1,487 detenidos y 53 toneladas de droga aseguradas en Sinaloa

Ciudad de México, 20 de julio (SinEmbargo).- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, presentó este domingo los resultados de la estrategia de seguridad implementada en Sinaloa durante el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, entre los que destacó la detención de cerca de mil 500 presuntos integrantes de grupos delictivos, así como el decomiso de miles de armas y varias toneladas de droga.

En una conferencia desde Culiacán, Harfuch dio a conocer los resultados de los operativos de seguridad realizados en el estado del 1 de octubre del 2024 al 16 de julio del 2025, los cuales se llevaron a cabo en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN).

Como parte de la estrategia de seguridad, se logró la detención de mil 487 personas, entre los que destacan: Edwin Antonio "N", líder de "Los Mayos"; Mauro Alberto "N", líder de "Los Menores"; Kevin Alonso "N", José Ángel "N" y Jorge Humberto "N", presuntos operadores de Iván Archivaldo Guzmán.

Además, las autoridades decomisaron tres mil 003 armas de fuego de distintos calibres, así como equipo táctico y vehículos con blindaje artesanal.

Gracias a las acciones de seguridad implementadas por el Gobierno federal en Sinaloa, se aseguraron 53 mil 602 kilos de droga, los cuales incluyen un millón 811 mil 916 pastillas de fentanilo. También se desmantelaron 91 narcolaboratorios.

El Secretario García Harfuch subrayó que gracias a los operativos de seguridad emprendidos en Sinaloa, en los últimos 10 meses han podido mermar la fuerza de los cárteles que operan en la entidad, como "Los Mayos" y "Los Chapitos".

"Definitivamente las organizaciones criminales han sido mermadas. Al inicio del conflicto veíamos los convoyes de varias camionetas en Culiacán, hoy no hemos tenido registros de eso. Cada vez son menos frecuentes, si no es que hubo meses con cero bloqueos de carreteras como al inicio. No quiere decir que la situación esté resuelta, lo que decimos es que no son igual, no tienen la misma capacidad de fuego estos grupos delincuenciales", aclaró.