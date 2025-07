La CdMx se moviliza para buscar a Ameli García. Subió al Pico del Águila y no regresó

Autoridades, colectivos, familiares y amigos buscan a marchas forzadas a Ameli García, una joven senderista que fue vista por por última vez en el Pico del Águila, en el Ajusco, y de la que no se sabe nada desde hace 10 días. El domingo fue su cumpleaños número 20.

Ciudad de México, 22 de julio (SinEmbargo).– Ana Ameli García Gámez cumplió 20 años el domingo, pero se encuentra desaparecida desde hace 10 días, mientras su familia, amigos y autoridades la buscan sin descanso. La joven fue vista por última vez en la cima del Pico del Águila, en el Ajusco, al sur de la Ciudad de México (CdMx), uno de los sitios más elevados de la capital y donde suele practicarse el senderismo, una de las actividades a las que la joven se dedicaba mientras realizaba su cambio de carrera. Hasta ahora, el rastro se le ha perdido, mientras sus seres queridos piden que no cese la búsqueda y exigen justicia.

El año pasado, Ameli estudiaba en la Facultad de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero decidió dejar la carrera para buscar otro camino en la institución. Mientras tanto, se dedicó a diferentes actividades, como el senderismo. El sábado 12 de julio, decidió subir el Pico del Águila, una ruta muy solicitada, pero que toma varias horas para completarse, pues está a tres mil 936 metros sobre el nivel del mar.

La familia de la joven senderista ha detallado a distintos medios que lo último que saben de ella es que llegó a este lugar del Ajusco, en el suroeste de la capital, para subirlo con el equipo con el que practicaba esta actividad. Los guardias del parque la vieron entrar hacia el mediodía a la zona. Pero su equipo nunca llegó.

Ameli García decidió subir al Pico del Águila con otro equipo, uno con el que nunca había realizado este tipo de rutas. Llegaron a la cima unas horas después. Hasta ese punto, la localización del celular de la joven concuerda con el relato, pero es el último lugar que marca esta tecnología.

Sus nuevos compañeros quisieron bajar, pues tomaría algunas horas más descender. Es ahí donde Ameli, supuestamente, le indica a los demás que ella se tomaría un tiempo más en bajar. El grupo no la volvió a ver, ni nadie más, hasta ahora. La joven está desaparecida desde ese sábado 12 de julio.

Por la noche, luego de no saber de ella y conocer que no volvió a casa, el hermano de Ameli, Leonardo, avisó a su madre lo que pasaba. Entonces, empezaron a movilizarse en redes sociales no solamente sus familiares, sino amigos y otros colectivos de búsqueda, así como grupos de senderismo que suelen visitar el Ajusco y otras zonas de la capital mexicana.

La búsqueda de Ameli

El domingo 20 de julio, cuando se cumplieron ocho días de su desaparición, Ameli llegó a los 20 años de edad. "Esperamos por tu regreso mientras pensamos en tu cumpleaños", escriben en redes sociales sus amigos, amigas, familiares, incluso personas que no la conocen, pero claman por justicia en este caso, por encontrarla.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), la Comisión de Búsqueda de Personas y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalinas informaron que continúan los trabajos de búsqueda. "Desde el momento en que se tuvo conocimiento del hecho, se activó el Protocolo de Búsqueda Inmediata, y se desplegaron recursos técnicos, humanos y operativos para ubicar a la joven", indicaron.

En el operativo participan Protección Civil, la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, la Alcaldía Tlalpan, el Heroico Cuerpo de Bomberos, equipos civiles de rescate y colectivos de familiares. "Se lleva a cabo un despliegue operativo permanente con un equipo especializado de más de 100 personas organizadas en cinco células, que realizan diversas labores en campo en varios puntos entre Pico del Águila y Cruz del Márquez, así como Valle de la Cantinflora, Abrevadero, Parres y sus inmediaciones, priorizando áreas estratégicas basadas en la información recabada", detallaron.

1/ 📣 #TarjetaInformativaFGJCDMX | La #FiscalíaCDMX, la @busqueda_cdmx y la @SSC_CDMX informan que continúan trabajando de manera conjunta y coordinada en la búsqueda de Ana Amelí García Gámez, quien desapareció el 12 de julio en la zona del Pico del Águila, alcaldía Tlalpan. pic.twitter.com/WixMpAlPdA — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) July 16, 2025

Además, la Policía de Investigación de la Fiscalía realiza recorridos intensivos, apoyados con la flotilla de drones de reconocimiento de la Unidad Águila de la SSC, así como un helicóptero facilitado por la misma institución para ampliar el rango de búsqueda. En las zonas de búsqueda en campo se han desplegado brigadas operativas, binomios K9, drones de reconocimiento y elementos especializados.

"En el poblado de San Miguel Ajusco se llevan a cabo acciones de búsqueda comunitaria, que incluyen la pega y difusión de fotoboletines, así como visitas domiciliarias casa por casa para recabar información entre vecinas y vecinos de la zona", explicó el Gobierno de Clara Brugada.

Tanto la Fiscalía como las autoridades involucradas han realizado entrevistas y recolectado información con personas cercanas a la joven, con el propósito de robustecer las líneas de investigación y ampliar el alcance de las acciones en campo. La familia de Ameli ha destacado la apertura de las autoridades y la atención de Brugada. Lo único que piden es no frenar los operativos hasta hallar a la joven.

Por su parte, la Facultad de Ciencias, donde estudiaba Ameli, emitió un breve comunicado donde compartió a la comunidad que "hasta el momento no tenemos más información que pueda ayudar a su localización". La dirección universitaria convocó a expertos a desarrollar nuevos métodos de búsqueda, usando la Inteligencia Artificial, y deseando que "pronto tengamos buenas noticias sobre la localización de Ana Ameli".

"Nuestras niñas tienen que estar seguras", exigen familiares de Ameli

En una velada organizada por los familiares, amigos y colectivos de búsqueda el sábado, llamada "Una luz por quienes faltan", las y los asistentes, muchos de ellos presentes por Ameli, pero también por los desaparecidos que colman a la capital y al país, la madre de la joven exigió un alto a este tipo de casos.

"Esto tiene que acabar, nuestras niñas tienen que estar seguras en todo nuestro país, nuestros jóvenes tienen que tener espacios seguros para convivir. No puede ganar la maldad", dijo ante las personas que se congregaron en el Monumento a la Revolución, en el centro de la CdMx.

"Ha habido mucho contacto con la Fiscalía de la ciudad, nos han apoyado mucho de diferentes maneras para hacer su búsqueda en el Pico del Águila, con senderistas, helicópteros y perros. Hay muchos voluntarios, pero queremos que no pare, que sigan las investigaciones hasta encontrarla", pidió Claudia Gámez. "No estás sola", corearon las y los asistentes.

Y es que México acumula 130 mil 560 personas desaparecidas hasta ahora, 29 mil 849 de ellas mujeres. Además, en la capital mexicana hay 14 mil 241 personas desaparecidas y no localizadas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas del Gobierno federal.

Las últimas fotos de Ameli indican que vestía chamarra blanca con forro azul, un pantalón verde tipo militar, una sudadera verde, playera azul y botas café de escalar. Entre sus señas particulares, tiene un apéndice auricular del lado derecho, un. lunar en el labio inferior del lado derecho y un diente frontal superior astillado.

Manuel Gonzalez https://www.sinembargo.mx/author/manuel-gonzalez/ Ciudad de México | 1993. Estudió periodismo. Actualmente trabaja como Editor en la redacción de SinEmbargo MX. Antes, fue corresponsal para Infobae México, la Agencia Alemana de Prensa (dpa) y El País América. Tiene un blog (Apuntes en la ciudad), un newsletter (Apuntes subrayados) y un podcast (Al otro lado del sueño) personales.