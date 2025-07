VERSUS ¬ Los casos Adán Augusto y Yunes llevan a los morenistas a definir su futuro

En esta entrega de VERSUS se abordó el tema del Senador Adán Augusto López Hernández, el cual ha generado una sacudida al interior de Morena, partido que por años señaló las malas prácticas de otros políticos y, que ahora, debe tomar decisiones importantes respecto a varios de sus miembros que se encuentran envueltos en la polémica.

Ciudad de México, 21 de julio (SinEmbargo).- Morena y el movimiento de la Cuarta Transformación deberán de implementar acciones inmediatas para no caer en las viejas prácticas que por tanto tiempo criticaron de otros partidos como el PRI y el PAN, y así evitar que el movimiento fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador sea consumido, sostuvieron las periodistas Alina Duarte, Daniela Barragán, Perla Velázquez y Meme Yamel.

Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado, enfrenta cuestionamientos por su relación con quien fuera su Secretario de Seguridad cuando gobernaba Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, acusado de ser el líder del cártel “La Barredora” en aquella entidad. Se trata del último episodio de una lista que conforman otros momentos como su respaldo a los Yunes, las acusaciones cruzadas contra su correligionario Ricardo Monreal o las acusaciones de dispendio en su camino a la candidatura presidencial de Morena.

"Adán Augusto no salió a hablar cuando se dio la orden de aprehensión de Requena, todos hablando sobre el tema, menos a quien queríamos escuchar desde el principio, al Gobernador que lo nombra Secretario de Seguridad", indicó Meme Yamel.

La periodista cuestionó los motivos por los qué Adan Augusto no salió a dar la cara desde el primer momento para descartar cualquier acusación en su contra y prefirió que otros, como la Presidenta Claudia Sheinbaum hablaran sobre el tema. "Tendrías que haber salido a hablar desde el primer día, justificarte bajo la lógica de ‘no soy un hombre de entrevistas’, cuando eres Senador y buscaste ser Presidente, no es justificación, es evasión. ¿Por qué no vas a responder si eres servidor público? Simplemente por eso estás obligado a responder inmediatamente".

Por su parte, Daniela Barragán mencionó que el caso Requena no es un invento, ni algo que haya salido de repente, se trata de una investigación real que viene desde hace varios años atrás. "Esto no es asunto que uno se sacó de la manga, es información que ya estaba. No es posible que hay información real y que todo se quiera traducir como linchamiento mediático".

La periodista recordó que desde antes de llegar al poder, Morena explotó al máximo la relación de Genaro García Luna y Felipe Calderón con grupos el crimen organizado, ahora, dijo, el partido oficialista deberá dar la cara y responder sobre los señalamientos a Adán Augusto.

"A diferencia de otros casos que han llegado para cimbrar Morena, este puede servir para tener definiciones importantes. La narrativa sobre García Luna y Calderón sirvió a Morena por años, esto es importante ya que Morena y sus integrantes hicieron de esa narrativa un excesivo uso pues ahora están frente a ella. Es un momento de definiciones importantes, porque no solamente basta con decir ‘no somos iguales’, hay que demostrarlo".

Este fin de semana, Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, dio un fuerte jalón de orejas a las y los integrantes del partido, pues hizo un enérgico llamado a consejeras y consejeros a cerrar filas, territorializar la defensa del movimiento, respetar las reglas internas y frenar el oportunismo de quienes se acercan a la Cuarta Transformación (4T) sin una convicción real. Hasta les tuvo que volver a exigir fidelidad.

Durante la VIII Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Morena, el órgano máximo de dirección del partido, Durazo Montaño advirtió sobre los riesgos internos que enfrenta el movimiento rumbo a los próximos procesos electorales y reconoció que parte de las tensiones políticas actuales provienen de dentro.

“Ahora, con un sentido autocrítico, es obligado reconocer que algunas de las tensiones que hoy están en el ambiente político derivan de iniciativas y reacciones de nuestros propios cuadros, y eso lo vivimos en todos los estados. Y eso simple y sencillamente no puede ser”, expresó en su mensaje.

El también Gobernador de Sonora alertó sobre la intención de la oposición de provocar una crisis, aunque sea artificial dentro de Morena.

Al respecto, Alina Duarte celebró que Morena haya anunciado una serie de medidas para responder a las exigencias de la militancia. "Es bastante ambicioso lo que ocurre el día de ayer en términos del rol que debe asumir el partido en los próximos meses y años que es atender esta exigencia de la militancia. Me parece maravilloso que ya no se relegue todo y ahora la gran apuesta es llegar a los municipios, a lo mas local".

Sin embargo, la periodista destacó la importancia de que Adán Augusto rinda cuentas ante las autoridades y deseche así los señalamientos en su contra.

"Ahora toca cuestionarse el rol de un personaje que fue candidato a Presidente del país, es decir, no es solo un militante, pero es un personaje que aspiró a asumir la Presidencia del país y que ahora se le está acusando de algo que desde la izquierda se señaló en un momento que es establecer vínculos con el crimen organizado".

Finalmente, Perla Velázquez señaló que la respuesta que dio Adán Augusto en medios de comunicación fue la que se tuvo que dar desde el segundo número uno y no dejar la responsabilidad a la Presidenta.

"Lo que sucedió ayer en el Consejo Nacional de Morena tiene desde mi punto de vista dos miradas. La primera que es todo el caso de Adán Augusto López Hernández y lo que se anunció en Morena de tratar de blindarse de personajes indeseables. La segunda parte el anuncio de Durazo de decir que las polémicas no salgan de Morena".

Alina, Daniela, Perla y Meme