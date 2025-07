Trump prometió no más guerras, pero fue a Ucrania por recursos y respaldó a Netanyahu

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos que dice buscar la paz, también es un empresario del sector inmobiliario que ha mezclado la geopolítica con la búsqueda de negocios millonarios con las tierras raras de Ucrania y el territorio devastado de Gaza en el Medio Oriente.

Ciudad de México, 23 de julio (SinEmbargo).– Más allá de lo vociferado por el Presidente Donald Trump y la nominación al Premio Nobel de la Paz por supuestamente resolver conflictos bélicos, Rusia y Ucrania siguen envueltos en una guerra de trincheras e Israel continúa el genocidio en Palestina, a la par de los intereses económicos del empresario y su familia.

“No estoy del lado de nadie. ¿Saben de qué lado estoy? Del lado de la humanidad”, dijo Trump la semana pasada a pregunta expresa sobre la invasión rusa contra ucranianos que se ha intensificado en los últimos días con el envío de drones explosivos por las noches.

Pero el Presidente de los Estados Unidos ha mostrado que está del lado de los negocios millonarios. En este medio año de administración ha compartido sus intenciones expansionistas como la anexión de Canadá y de Groenlandia, una isla con tierras raras como Ucrania, así como la reintegración del estratégico canal de Panamá y la construcción "de lugares bonitos" sobre los escombros de la Franja de Gaza.

La Riviera del Medio Oriente

Después del ataque que hizo el grupo terrorista Hamas en un concierto en Israel el 7 de octubre de 2023 —que dejó mil 200 muertos y 250 personas secuestradas—, el Gobierno israelí de Benjamin Netanyahu inició una guerra contra los habitantes de la Franja de Gaza en Palestina, la cual Estados Unidos ha avalado durante 21 meses y que actualmente somete a una crisis de hambre incluso a los periodistas que la cubren.

El 4 de febrero, a unos días de iniciar su segundo Gobierno, Donald Trump informó al mundo que buscaba controlar y después adueñarse de la Franja de Gaza para –desde las actuales ruinas– construir en ese territorio la “Riviera de Medio Oriente”, plantea la periodista Mónica González en su artículo "La geopolítica refundacional de Donald Trump" publicado por la Fundación Gabo.

Para ello, expuso, Trump postula llevar a cabo una “limpieza étnica” —como la que ya inició en su país contra los migrantes— para sacar de allí los más de dos millones de palestinos que sobreviven en la costera Gaza.

González escribe: "Así describió su 'transacción inmobiliaria' teniendo a su lado a Benjamin Netanyahu, el Primer Ministro de Israel: 'Estados Unidos se hará cargo de la Franja de Gaza y haremos un trabajo con ella también. Seremos sus dueños y seremos responsables de desmantelar todas las bombas peligrosas sin explotar y otras armas en el lugar (...) Si es necesario, lo haremos, nos haremos cargo de esa parte, la desarrollaremos, crearemos miles y miles de puestos de trabajo, y será algo de lo que todo Medio Oriente podrá estar muy orgulloso'".

Y agregó: “Si pudiéramos encontrar el terreno adecuado, o varios terrenos, y construir lugares realmente bonitos con mucho dinero en la zona, eso es seguro”, dijo. “Creo que sería mucho mejor que volver a Gaza”.

Días después de esa declaración, Eric Lipton, periodista de The New York Times en Washington, informó que en los últimos tres años, el Medio Oriente ha sido una región atractiva para la familia Trump para invertir en nuevos desarrollos que se sumen a los lujosos rascacielos en Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos o Israel.

"La mayoría de ellos son los llamados ‘negocios de marca’, que colectivamente le reportan a la familia decenas de millones de dólares en honorarios a cambio del derecho a utilizar el nombre para ayudar a impulsar las ventas de condominios de lujo, campos de golf u hoteles”, detalló Lipton.

Por ejemplo, desglosa el reporte del NYT, el Trump International Golf Club en Dubai abrió en 2017, poco después de que el magnate inició su primer mandato en la Casa Blanca. Recientemente, Eric Trump y Donald Trump Jr. visitaron Omán para ver los avances de otro proyecto de hotel y campo de golf con el sello Trump. Además, la Organización Trump estaba en conversaciones sobre hoteles israelíes, incluyendo un rascacielos en Tel Aviv, antes del ataque de Hamás en 2023.

Mientras la familia Trump espera el desenlace de la guerra iniciada por Israel para continuar con sus negocios inmobiliarios, los palestinos –en su mayoría niños– están muriendo por desnutrición por el deliberado bloqueo de ayuda humanitaria.

Las tierras raras de Ucrania

También en febrero de este año, el Presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky recibió una reprimenda pública en el Despacho Oval de la Casa Blanca tanto por parte de Donald Trump como del vicepresidente JD Vance.

Cinco meses después, Trump planteó la venta de miles de millones de dólares en armamento a la OTAN para que Ucrania se defienda del Kremlin y para ello se reunió con Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, que Vladimir Putin rechaza. Previamente Trump había dicho que el dinero y las armas serían a cambio de las tierras raras que Ucrania tiene en los subsuelos.

“Les estamos diciendo a los ucranianos que tienen tierras raras muy valiosas –dijo Trump el 3 de febrero–. Queremos que lo que ofrecemos (dinero y armas) se garantice de alguna manera. Queremos una garantía. Estamos buscando llegar a un acuerdo en el que ellos (los ucranianos) asegurarán lo que les estamos dando con sus tierras raras y otras cosas. Tienen excelentes tierras raras. Quiero seguridad (de acceso estadounidense) sobre estas tierras raras y ellos están dispuestos a darla”.

Las llamadas “tierras raras” son elementos químicos difíciles de encontrar en su forma pura, pero con propiedades magnéticas, electroquímicas y luminiscentes. Junto a los minerales estratégicos como el litio, son clave para la electromovilidad y para la fabricación de teléfonos móviles y armamento, sectores tecnológicos en los que EU compite con China.

"Ese es el negocio que Donald Trump y su círculo no quieren dejar escapar. Y en esto no hay diplomacia", escribió la periodista Mónica González en su artículo "La geopolítica refundacional de Donald Trump".

El alto al fuego, concluye González, no se firmará en la ONU ni en la Unión Europea. Será con Trump al frente y pasando la factura.

La semana pasada, Trump ofreció al Presidente ruso Vladimir Putin negociar la paz en los próximos 50 días o si no aplicará "aranceles de 100 por ciento" contra sus socios comerciales. Durante estos meses, Rusia ha demandado expansión territorial sobre Ucrania como condición para un alto el fuego, pero Ucrania ha rechazado cualquier concesión territorial a cambio de la paz.

“Muchas opiniones cambian muy rápidamente; quizá no sean 50 días, quizá sea mucho antes”, dijo optimista Trump la semana pasada.

Pero este lunes Rusia continuó sus ataques nocturnos con drones sobre Kiev y otras ciudades que ha intensificado en los últimos días. Un niño nacido en 2015 murió. Asimismo, la agencia rusa RT publicó el texto: "Quién es María Farmer, cuyo testimonio podría vincular a Trump con los archivos de Epstein". A su vez Ucrania afectó con drones el funcionamiento del aeropuerto de Moscú.

"Hasta ahora he estado muy decepcionado con Putin. He puesto fin a muchas guerras en los últimos tres meses (como los ataques de misiles entre Israel e Irán), pero no he conseguido hacerlo con esta", reconoció Trump.

Dulce Olvera https://www.sinembargo.mx/author/dulceolvera/ Reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía. Egresada de la FCPyS de la UNAM.