VIDEOS ¬ Un avión se estrella contra escuela en Bangladesh; hay al menos 19 muertos

MADRID, 21 de julio (EUROPAPRESS).- Al menos 19 personas han muerto y otras 164 han resultado heridas este lunes después de que un avión de entrenamiento de la Fuerza Aérea se haya estrellado en un centro educativo situado en Daca, la capital de Bangladesh.

La aeronave F-7BGI se estrelló contra la puerta de un edificio de dos plantas de la Milestone School and College, situada en el barrio de Uttara, en el norte de la capital. Muchos niños estaban presentes en la escuela durante el accidente.

Las Fuerzas Armadas han explicado que el piloto, quien también ha fallecido, sabedor de que acabaría estrellándose, intentó sin éxito dirigir la aeronave lejos de espacios densamente poblados. Se trata además de la cuarta vez que un modelo F7 de la Fuerza Aérea se ve involucrado en un accidente.

En las últimas dos décadas, al menos quince personas, entre pilotos y civiles, han muerto como consecuencia de varios accidentes aéreos.

Miembros del Ejército de Bangladesh y de los servicios de emergencia de Bomberos y Defensa Civil acudieron rápidamente al lugar de los hechos para evacuar a las decenas de heridos, principalmente por quemaduras, informa The Daily Star.

El Gobierno de Bangladesh ha declarado para este martes día de luto nacional tras el accidente en la capital, del que todavía hay muchos interrogantes abiertos. La aeronave sufrió un fallo técnico, según los primeros informes, y se estrelló media hora después de despegar a las 01:06 horas (hora local).

A Bangladesh Air Force FT-7BGI fighter jet, a Chinese-built variant of the Chengdu J-7 used for training, crashed near Milestone College's Uttara campus in Dhaka during a routine mission.

