VIDEO ¬ El Presidente de EU publica un clip hecho con IA que muestra arresto de Obama

Ciudad de México, 21 de julio (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó ayer en su red social Truth Social un video generado con Inteligencia Artificial que muestra al expresidente Barack Obama siento arrestado por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

En el material audiovisual se ve al republicano sentado en el Despacho Oval junto al demócrata cuando agentes del FBI irrumpen en la sala, sacan a Obama de su asiento y lo hacen arrodillarse para ponerle unas esposas, todo ante la mirada de Trump que sonríe satisfecho.

Más tarde, Trump también compartió en su cuenta un montaje con fotos de miembros de la Administración de Obama, incluido al expresidente, vestidos como presos y con fichas policiales falsas.

La publicación del video falso se da luego de que la Directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, publicará el viernes pasado un informe en el que señalaba a Obama y los miembros de su Gabinete de Seguridad Nacional de haber sentado las bases de "lo que fue esencialmente un golpe de Estado de varios años contra el Presidente Trump”, esto luego de que supuestamente fabricaron y politizaron información de inteligencia sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016.

🚨 BREAKING: President Trump just POSTED THIS on Truth Social.

WILL OBAMA BE ARRESTED?@realDonaldTrump pic.twitter.com/WLqaxfHwWb

— Publius (@OcrazioCornPop) July 20, 2025