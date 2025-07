VIDEO ¬ Un empresario y sus escoltas golpean a maestro de pádel en Atizapán, Edomex

Una golpiza se registró el domingo dentro del club Alfa Pádel, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, el cual dejó a una persona lesionada.

Ciudad de México, 21 de julio (SinEmbago).- El empresario identificado como Germán Mondragón, acompañado de su hijo y al menos tres escoltas, golpearon el domingo a un maestro de pádel durante un torneo realizado en el club Alfa Pádel, ubicado en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

En la grabación, difundida en redes sociales por el periodista Carlos Jiménez, se observa cómo los agresores rodean al jugador y lo dejan tendido en el suelo dentro de la cancha de pádel, luego de amenazarlo con quitarle la vida.

-"Lo voy a matar, lo voy a matar", gritaba el empresario mientras la gente a su alrededor intentaba detener la golpiza.

La grabación muestra al maestro de pádel tendido en el piso, mientras el empresario y al menos otras tres personas lo golpearon.

“SUS ESCOLTAS ESTABAN ARMADOS… ME AGREDEN BRUTALMENTE”

Es Israel M el maestro de pádel q fue amenazado de muerte y apaleado así por Alejando Germán Mondragón y sus 4 escoltas en un pádel de @GobAtizapan

Así relata lo q pasó.

La @PoliciaAtizapan ya indaga a los violentos. pic.twitter.com/pOyh8n8aaI — Carlos Jiménez (@c4jimenez) July 21, 2025

En otro video difundido en redes, la víctima explicó que el conflicto surgió durante un partido amistoso. La discusión inició cuando el jugador Otón Olvera increpó a la víctima por una jugada.

Según su testimonio, los agresores cruzaron la red y comenzaron a golpearlo dentro de la cancha, aunque su pareja intentó intervenir, fue intimidada por los escoltas que impidieron la ayuda de otras personas.

“Estábamos en un partido de pádel y todo parecía normal. Le lanzo la pelota a los contrarios para que saquen, y uno de ellos, Otón Olvera, me reclama de forma agresiva que le dé la pelota. Le respondo que no lo escuché y me acomodo para defender el punto. Entonces, su compañero saca, mientras yo estoy volteado, le digo “qué pasó”, y me empieza a retar diciendo '¿qué pasó de qué, güey?'”, relató.

Segundo video de la victima pic.twitter.com/AZvjkMLiwU — jesus (@jesusggt66) July 21, 2025

El jugador detalló que quienes lo golpearon no son dueños de Alfa Pádel, sino de otro establecimiento llamado Golden Point. A raíz de ellos, aseguró temer por su seguridad y la de su familia, por lo que espera justicia por parte de las autoridades.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) no ha emitido una postura oficial sobre el incidente ni ha confirmado si ya comenzó una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y buscar a los responsables.

Por su parte, el club Alfa Pádel emitió un comunicado en el que se deslinda del agresor, pues aseguró que los involucrados no tienen relación con el establecimiento. A la par, detalló que tras la agresión, se activaron protocolos de seguridad y se dio atención médica a la víctima.

Con ello, el club reiteró su compromiso con un entorno deportivo seguro para todos los asistentes.