El Gobierno de Trump vuelve a abandonar agencia de la ONU; "desvió su misión", acusa

Ciudad de México, 22 de julio (SinEmbrago).- Estados Unidos (EU) anunció este martes su salida de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) después de dos años de haberse reincorporado, ya que su "agenda globalista e ideológica para el desarrollo internacional" contradice la política exterior de "América Primero", impulsada por el Gobierno del Presidente Donald Trump.

A través de un comunicado, aseguró que "la Unesco trabaja para promover causas sociales y culturales divisivas, y mantiene un enfoque desproporcionado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, una agenda globalista e ideológica para el desarrollo internacional que contradice nuestra política exterior de 'América Primero'".

Today, the United States announced our decision to withdraw from UNESCO. Like many UN organizations, UNESCO strayed from its founding mission. Going forward, U.S. participation in international organizations must make America safer, stronger, and more prosperous.

— Tammy Bruce (@statedeptspox) July 22, 2025