Carlos y Alejandro, mexicanos, están en el Alligator Alcatraz por una infracción

Ciudad de México, 22 de julio (SinEmbargo).– Una infracción menor derivó en la reclusión de los hermanos Carlos y Alejandro González en el Alligator Alcatraz, de Florida, un centro de detención de migrantes construido en una especie de pantano rodeado de fauna peligrosa como caimanes y pitones, en donde no hay servicios de higiene ni un sistema para identificar a los detenidos, como es el caso de los mexicanos quienes al no contar con un número de caso no han podido recibir una atención consular adecuada. Su familia ha denunciado que “los tratan peor que criminales”.

El caso de los hermanos González forma parte, en realidad, de la política migratoria del Gobierno de Donald Trump que se ha centrado en criminalizar a mexicanos y latinos por el simple hecho de serlo. Otros casos ya han sido documentados de cómo migrantes regularizados, sin antecedentes penales e incluso con la nacionalidad estadounidense han sido detenidos e incluso deportados.

La Alligator Alcatraz, a donde fueron llevados los hermanos González, fue inaugurada por Trump bajo el argumento de que ahí irían “algunos de los migrantes más amenazantes, a algunas de las personas más crueles del planeta”. No obstante, casos como el de los Gonzalez demuestra que esto no ha sido así.

Carlos Martín González, de 26 años, ingresó a EU en febrero pasado con una visa de turista con un boleto de regreso para el 15 de julio, sin embargo, fue detenido por la Patrulla de Carreteras de Florida por una infracción menor e inexplicablemente internado en el Alligator Alcatraz.

“No entendemos por qué lo tratan como a un inmigrante indocumentado. Tiene visa vigente, entró de forma legal. ¿Por qué encerrarlo en un centro como ese?”, expresó a La Opinión Martín González, su padre, quien viajó desde México para intentar verlo, sin éxito. Las pocas llamadas telefónicas que ha logrado hacer son prepagadas, limitadas a cinco minutos y bajo supervisión.

La situación se dificultó aún más para la familia González cuando Carlos Martín llamó a su hermano mayor Óscar Alejandro para que le llevara una documentación, pero al allegar las autoridades revisaron su documentación migratoria y descubrieron que había ingresado a EU con visa de turista hacía ocho meses, y aún cuando se había casado con una estadounidense tenía dos meses en el país fuera del término permitido.

Desde entonces, los jóvenes se encuentran recluidos en el Alligator Alcatraz, un centro de detención ubicado en la región de los Everglades, en un área que recientemente ha sido reacondicionada como parte de un proyecto impulsado por autoridades estatales y federales. Los internos de este centro han enfatizado sobre el clima extremo del lugar, con noches casi heladas y días con un calor sofocante, por lo que incluso la situación ya se considera una “crisis humanitaria”.

“No saben si es de noche, no saben si es de día, está totalmente cerrado, no hay sol, todo el tiempo están las luces prendidas, sí hay aire acondicionado”, comentó a Telemundo Martín González. Y en una entrevista con W Radio este martes ahondó: “ni sus abogados ni autoridades consulares” ha podido tener contacto con ellos… Puedo hablar con ellos por teléfono, pero no les permiten hablar o solicitar un abogado”, por lo que reprochó “los tratan peor que criminales”.

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó este martes que son 14 los mexicanos que se encuentran retenidos en el Alligator Alcatraz y que su gobierno buscaba su repatriación. "Se están haciendo todos los arreglos para asegurar su repatriación inmediata a México", declaró Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó este lunes que los casos de ambos hermanos ya son atendidos por el Consulado de México en Orlando y en el de Miami, a través de asistencia y protección consular.

El Cónsul de México en Orlando, Juan Sabines Guerrero, informó que recibió a los familiares de los hermanos para dar seguimiento al caso. Además, señaló que, por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se les asignó representación legal con la abogada Andrea Reyes, del Programa de Asesorías Legales Externas (PALE).

"Los consulados mantienen permanente comunicación con los familiares, para informarles sobre los avances relacionados a su detención y las próximas visitas programadas, mientras se da solución a su situación", indicó la Cancillería en redes sociales.

De acuerdo con el Cónsul mexicano, los hermanos podrían ser víctimas de posibles violaciones de los derechos civiles, ya que la prisión donde se encuentran no pertenece al Gobierno federal, por lo que aún no cuentan con un número de caso, lo que les impide el acceso a una defensa adecuada.

“Mientras a mis hijos no les den un número de caso, que ellos les llaman alien, no podemos hacer nada ni los abogados, ni las autoridades consulares, ni yo mismo. No los podemos ver, no podemos asesorarlos, no podemos pelear ningún caso, ellos finalmente lo que quieren es su salida voluntaria”, declaró este martes el padre de los dos jóvenes a Univisión.

