RADICALES ¬ Analizan 6 meses de Trump en el poder y qué nos hace vulnerables a EU

En esta entrega de RADICALES se abordó el tema de los primeros seis meses del segundo mandato de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos. ¿Cómo ha sido para México? ¿En dónde somos vulnerables? ¿Por dónde nos puede pegar? Estas y otras preguntas se analizaron.

Ciudad de México, 22 de julio (SinEmbargo).- México vive momentos de incertidumbre y vulnerabilidad ante los permanentes ataques del Gobierno de Estados Unidos que encabeza Donald Trump. En sus primeros seis meses de su segundo mandato, el Presidente estadounidense ha señalado de manera directa a nuestro país de sus problemas de migración, tráfico y consumo de drogas, situación que ha elevado las tensiones entre ambas naciones, sostuvieron Alejandro Páez, Álvaro Delgado y Héctor Alejandro Quintanar.

"Estados Unidos está revisando permanentemente las vulnerabilidades de México. No es un buen vecino, nosotros en cambio siempre hemos sido buenos vecinos. Estados Unidos siempre ha sido agresivo, impositivo, no aprecia todo lo que México ha sido como vecino a pesar de toda la grosería que han cometido contra nosotros", afirmó Alejandro Páez.

El periodista señaló que las tensiones han incrementado debido a los recientes señalamientos en contra de Adán Augusto Hernández, coordinador de Morena en el Senado, quien enfrenta cuestionamientos por su relación con quien fuera su Secretario de Seguridad cuando gobernaba Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, acusado de ser el líder del cártel “La Barredora” en aquella entidad.

"Los casos como los de Adán Augusto López Hernández deberían de tener un gran foco porque agregan innecesariamente tensión a la relación con Estados Unidos".

Al respecto, Álvaro Delgado mencionó que México tiene diversas cuestiones que atender que lo vuelven vulnerable ante Estados Unidos, la más importantes quizás, combatir al crimen organizado.

"No es solamente revisar esta relación, sino también lo que nos hace vulnerables. Un tema que tiene que ver con esa vulnerabilidad es el crimen organizado. Hay de parte de Estados Unidos una visión muy particular respecto a México del crimen organizado, el clasificar a los cárteles como organizaciones terroristas es un cambio fundamental en la relación que implica una justificación del gobierno de Trump para agredir a nuestro país, no solo en términos políticos, sino que está latente una agresión militar en nuestro territorio con el pretexto de atacar a las organizaciones criminales".

Álvaro mencionó que las acusaciones contra Adán Augusto López Hernández refuerzan los señalamientos de Estados Unidos sobre la complicidad de las autoridades con los grupos criminales.

"Ante un caso como el de Adán Augusto López Hernández les cae como anillo al dedo a quienes tienen esa visión de complicidad. Si en Tabasco siendo Gobernador puso a un criminal al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, como Secretario de Gobernación de qué fue capaz y luego, de haber llegado a la presidencia de la República qué hubiera hecho".

Al respecto, Héctor Alejandro Quintanar señaló que en su retorno al poder Trump se ha concentrado en imponer una política de amenazas y agresiones a otros países, pero en especial contra México.

"Un personaje como Trump cuando llega al poder es capaz de en muy poco tiempo hacer muchísimo daño a niveles que uno no podía imaginar a tal profundidad. Sabíamos que Trump iba a tener esta actitud destructiva porque venía de una experiencia de gobierno donde al parecer lo que hizo no fue suficiente y ahora llega recargado y con mas firmeza de poner esas convicciones destructivas como proyecto de gobierno".

El académico afirmó que sin importar las acciones que tome México y los resultados que pueda obtener, Estados Unidos siempre buscará un pretexto para atacarnos.

"Si México hubiera acabado con la inseguridad, con la pobreza y con todos los males acumulados por décadas, de todos modos México sería una entidad vulnerable ante Estados Unidos, no hay forma de sacudir eso. Gorbernara quien gobernase México para Trump sería un enemigo existencial una especie de construcción a la cual antagonizar para poder echar a andar esta manera tan rasposa de gobernar".

Quintanar mencionó que México se encuentra mas vulnerable que nunca frente a Estados Unidos ante una posible intervención militar justificada para combatir a los grupos del narcotráfico.

"Doblemente vulnerable el caso que vive México en este momento porque ahora que hay una denominación de terroristas a los cárteles. Lo peligroso no es que cataloguen a estas organizaciones como tales, sino que Estaos Unidos se abrogue el derecho de intervenir y ya está esa lupa sobre México".

Trump lanza advertencia

El pasado 16 de julio, Donald Trump, lanzó una fuerte advertencia sobre la influencia del narcotráfico en México al asegurar que los cárteles ejercen un “tremendo control” sobre el país, incluidos sus políticos y funcionarios electos, por lo que afirmó que su administración tiene que hacer algo al respecto.

“Los cárteles tienen una influencia enorme en México. Ejercen un control muy fuerte sobre México. Tenemos que hacer algo al respecto. Las autoridades mexicanas están petrificadas. Les aterra presentarse en sus oficinas. Les aterra trabajar porque los cárteles tienen un control tremendo sobre México, los políticos y las personas que son elegidas”, declaró durante la promulgación de la Ley para Detener Todo Tráfico Letal de Fentanilo (HALT) en la Casa Blanca.

El mandatario estadounidense mencionó al Cártel de Sinaloa como uno de los “más duros” y dijo que, pese a intentar “ser amable”, es necesario actuar con firmeza.

"Tenemos que hacer algo al respecto. No podemos dejar que eso ocurra”, añadió.

