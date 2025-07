Congreso evita votar sobre caso Epstein; Gobierno de Trump se reunirá con su cómplice

Ciudad de México, 22 de julio (SinEmbargo).– El escándalo de Jeffrey Epstein y los archivos de su caso, uno de los más graves relacionados con tráfico sexual, incluidas menores de edad, de los últimos años y que involucra a figuras como el Presidente Donald Trump, ha dado este martes un nuevo giro: la Cámara de Representantes ha decidido irse de vacaciones con antelación para evitar un voto crucial sobre la publicación de material clasificado que la Casa Blanca se ha negado a difundir, mientras el Departamento de Justicia anunció una reunión con Ghislaine Maxwell, expareja del pederasta y luego su principal cómplice en esta red criminal.

El presidente de la Cámara Baja, el republicano Mike Johnson, dio a conocer en una conferencia de prensa este martes que los congresistas se irán de vacaciones una semana antes del receso veraniego del Congreso estadounidense. El miércoles, comenzará este descanso, que estaba planeado para arrancar la próxima semana.

Esto ocurre luego de que los demócratas, opositores al Gobierno de Trump, hubieran impulsado en comisiones del Congreso una votación para desclasificar y publicar los archivos relacionados con el caso de Epstein, el pederasta que coordinaba el tráfico de mujeres –la mayoría menores de edad– para sus clientes, hombres y mujeres millonarios y poderosos en EU y en otras partes del mundo.

Los demócratas buscaban llevar la votación al pleno, de mayoría republicana, para contrarrestar la decisión de la Casa Blanca de evitar difundir estos archivos, rompiendo así la promesa de campaña de Trump de "completa transparencia en el caso". Precisamente el magnate neoyorkino es una de las figuras señaladas por su cercanía con Epstein y su posible inclusión en una "lista" de la que hasta ahora se desconoce su existencia.

La oposición considera que podía ganar una votación en el pleno de la Cámara Baja a pesar de ser minoría, ya que el caso Epstein y la negativa a publicar los documentos por parte del Gobierno de Trump han provocado una avalancha de críticas no sólo al Presidente, sino a la Fiscal General, que meses atrás hablaba de los documentos listos para publicarse y después, tras la decisión de su jefe, se desentendió de este archivo.

Por su parte, la tarde de este martes el Departamento de Justicia de Estados Unidos (EU) anunció que se reunirá con Ghislaine Maxwell, la expareja de Jeffrey Epstein y quien está condenada a 20 años de cárcel por tráfico de menores en el marco de la red de pedofilia liderada por el multimillonario, para recabar más información sobre el caso en el marco de las críticas que ha recibido Trump por dar carpetazo a la investigación.

Blanche precisó que se ha puesto en contacto con su abogado y que prevé reunirse con ella "en los próximos días". "En la reciente revisión exhaustiva de los archivos del FBI en el caso Epstein no se descubrió ninguna prueba que permitiera iniciar una investigación contra terceros no acusados", añadió.

Justice demands courage. For the first time, the Department of Justice is reaching out to Ghislaine Maxwell to ask: what do you know? At @AGPamBondi’s direction, I’ve contacted her counsel. I intend to meet with her soon. No one is above the law—and no lead is off-limits. https://t.co/3IZh9viI7i

— Todd Blanche (@DAGToddBlanche) July 22, 2025