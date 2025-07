PuntosYComas ¬ Alfaro celebra su "felicidad plena" en un Jalisco sumido en el caos

Alfaro regresó en "felicidad plena" a Jalisco, estado que tras su gestión como Gobernador enfrenta altos índices de homicidios, el mayor número de personas desaparecidas registradas y en donde se han hallado un gran número de fosas clandestinas.

Ciudad de México, 22 de julio (SinEmbargo).- Disfrutando de “felicidad plena”, en una foto en la cual aparece desayunando menudo en un restaurante de Guadalajara, reapareció el exgobernador emecista de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez, acompañado de su familia, el pasado miércoles 16 de julio del 2025, luego de estar fuera de México siete meses, durante los cuales radicó en España, donde tomó un curso en la academia de futbol del club Real Madrid, pues su pretensión a futuro es ser entrenador de las Chivas del Guadalajara. Su “felicidad plena” contrasta con la caótica y dolorosa realidad en la que dejó hundido a Jalisco luego de seis años de gobierno, del 2018 al 2024.

Enrique Alfaro terminó su mandato de Gobernador el jueves 5 de diciembre del 2024. Seis meses después, el pasado lunes 30 de junio del 2025, el periódico Mural de Guadalajara publicó una encuesta en la cual el 70 por ciento de las personas entrevistadas expresó que tenía muy mala opinión del exmandatario estatal.

Sólo le superó en el repudio de los jaliscienses el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de quien el 87 por ciento tiene muy mala opinión. Lo que contrastó con el 78 por ciento de jaliscienses que dijo tener una buena opinión de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Alfaro Ramírez se despidió de la gubernatura y hasta el último momento alardeó que su gobierno había sido el mejor de toda la historia de Jalisco. La cruda, triste y dolorosa realidad muy pronto lo ha desmentido.

DIEZ AÑOS PERDIDOS

El 22 de junio del 2015, siendo ya presidente municipal electo de Guadalajara, el periódico Mural publicó una nota firmada por Juan Carlos Sagredo y Juan Valdovinos: “Ante los estragos provocados por las recientes lluvias, el próximo Presidente Municipal de Guadalajara asegura que trabajará para evitar que vuelvan a repetirse en los próximos años”. Enrique Alfaro, Alcalde electo, de Movimiento Ciudadano, aseguró que las afectaciones que año con año padece la ciudadanía tapatía en las calles [de Guadalajara] durante el temporal de lluvias son consecuencia del descuido de las obras que ha realizado el Municipio”.

"Vamos a arreglar el problema, lo único que se necesita es atención, lo que pasa es que son obras que a los gobernantes no les interesan porque no lucen, no son para salir en la foto (…) El problema tiene solución, hay que encontrarla rápido y se tiene que arreglar. El próximo temporal de lluvias, ya será mi responsabilidad y espero dar [buenas] cuentas”, aseguró el emecista.

Los tres siguientes años Alfaro Ramírez fue Alcalde de Guadalajara y después estuvo otros seis como gobernador de Jalisco. ¿Y las inundaciones? Cada día peor.

Diez años después, el miércoles 16 de julio del 2025 una crónica de primera plana del mismo periódico Mural de Guadalajara reseña: “Autos arrastrados, flotando, pasajeros atrapados en sus vehículos, casas y comercios inundados, daños materiales y la muerte de una bebé fueron el saldo de la tormenta que se registró ayer en la Ciudad. Una menor de 3 meses de edad perdió la vida tras el derrumbe de bardas perimetrales de un grupo de viviendas en el cruce de Paseo de los Manzanos y Laurel, en Lomas de Tabachines, Zapopan. Los bomberos lograron sacar de entre los escombros a cinco menores de edad y siete adultos. Dos de los niños resultaron lesionados, entre ellos la bebé, que falleció”.

La zona metropolitana de Guadalajara vivió un auténtico caos. También se reportó el desbordamiento del canal de Avenida Patria, por lo que se cerró la circulación desde Américas hasta Acueducto. La Policía Vial cerró varios puntos por inundaciones, entre ellos López Mateos, en sus cruces con Bugambilias, Mariano Otero y Vicente Guerrero; la zona de Plaza del Sol; Periférico, en sus cruceros con Pino Suárez, Industria Textil y Belisario Domínguez; también en Lázaro Cárdenas, a la altura de la Avenida 18 de Marzo.

La reseña publicada por el periódico La Jornada el jueves 17 de julio no es menos dramática: “Una tormenta, la tarde-noche del martes 15 de julio del 2025, provocó inundaciones de casi 7 metros de altura en calles de las colonias La Martinica y Lomas de Tabachines, en el norte de Zapopan, que afectaron al menos 144 viviendas; además las autoridades reportaron el fallecimiento de una bebé de tres meses y la desaparición de una mujer de 32 años”.

El miércoles 16 de julio del 2025, en plena crisis de inundaciones en la zona metropolitana de Guadalajara, para estar a tono y “al estilo Jalisco”, el Gobernador Jesús Pablo Lemus Navarro publicó un mensaje en la red social X: “Buenas tardes, quiero informarles que he solicitado 3 días de descanso sin goce de sueldo para estar con mi familia a fin de celebrar mi cumpleaños, estaré de regreso el próximo lunes; por supuesto estaré al pendiente en todo momento atendiendo los asuntos del estado”.

Buenas tardes, quiero informarles que he solicitado 3 días de descanso sin goce de sueldo para estar con mi familia a fin de celebrar mi cumpleaños, estaré de regreso el próximo lunes; por supuesto estaré al pendiente en todo momento atendiendo los asuntos del estado. — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) July 16, 2025

¿AGUA PARA 50 AÑOS?

Megalómano por naturaleza, el 27 de Julio de 2024 el entonces Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, afirmó que el abasto de agua potable para la Zona Metropolitana de Guadalajara estaba garantizado por los próximos 50 años. A través de sus redes sociales compartió que en el reporte de la presa El Zapotillo, en Los Altos de Jalisco, su llenado llegó al 102 por ciento, con casi 47 millones de metros cúbicos de agua y ya derramando líquido. Señaló Alfaro Ramírez que tras las recientes lluvias, el caudal del Río Verde llenó el vaso de la presa El Zapotillo.

“El Gobierno de Jalisco hizo un gran trabajo para garantizar el agua para la ciudad para los próximos 50 años (…) Tras mucho trabajo en estos últimos seis años, un gran esfuerzo y una inversión histórica de miles de millones de pesos, Jalisco y el Área Metropolitana de Guadalajara tienen garantizado el abasto de agua para los próximos 50 años”, publicó en un comunicado oficial el gobierno de Enrique Alfaro, el 12 de noviembre de 2024.

En términos victorios, el gobierno de Jalisco advertía que “en esta administración se llevaron a cabo las obras necesarias para traer agua a la ciudad, gracias a la nueva infraestructura que ya es una realidad después de décadas sin concretarse”.

Sin embargo, una nota publicada por el reportero Francisco de Anda Argumedo, en el periódico Mural, el 19 de junio 2025 habla de una realidad muy diferente a la celebrada por Enrique Alfaro. “A seis meses de haber asumido la gubernatura, el Mandatario [Jesús Pablo Lemus Navarro] aseguró que el abasto de agua para la Zona Metropolitana de Guadalajara, para los próximos 30 años, estará asegurado con la operación al 100 por ciento de la Presa de El Zapotillo y la construcción del nuevo Acueducto Guadalajara-Chapala”.

El anuncio del Gobernador Lemus Navarro, de garantizar el abasto de agua potable a Guadalajara está sujeto a que se cumpla la construcción del nuevo acuerducto Chapala-Guadalajara, obra que empezará a realizarse hasta el 2026. Información publicada por Grupo Reforma el 17 de junio del 2025, cita que el Alcalde de Chapala, Alejandro Aguirre Curiel, pidió que el proyecto del nuevo acueducto se haga con base en un plan integral, claro y transparente, que informe sobre las afectaciones que podría experimentar el Lago.

MALAS OBRAS

Veamos ahora una muy obsequiosa nota que publicó el periódico Milenio, de Guadalajara, el 10 de agosto del 2024. “Como nunca antes había ocurrido desde su apertura en 1991, el parque Luis Quintanar, antes Parque de la Solidaridad, ubicado en los límites de Guadalajara y Tonalá, fue renovado y transformado en su totalidad por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (…) con una inversión de 864.09 millones de pesos (mdp) a través de un proyecto que impulsó el Gobernador Enrique Alfaro en los últimos cinco años y medio. Esta intervención es la más importante que ha recibido este espacio deportivo-recreativo en toda su historia, y tras finalizar las obras, hoy fue formalmente reinaugurado y entregado a los ciudadanos”.

Un año después, el 4 de julio de 2025 , el periódico El Informador de Guadalajara publicó: “Luego de que la tormenta del pasado 28 de junio [del 2025] ocasionó el cierre del Parque Luis Quintanar, en los límites entre Guadalajara y Tonalá por daños en la infraestructura del lugar, Aida Guerrero de León, académica del departamento de Estudios de Agua y Energía del CUTonalá de la Universidad de Guadalajara, señaló que el desbordamiento del Arroyo de Osorio, que causó inundaciones en las casas aledañas y el cierre del parque por daños, fue ocasionado por la falta de infraestructura adecuada para la temporada de lluvias”.

A juicio de la experta de la Universidad de Guadalajaa, el gobierno de Jalisco simplemente no calculó la cantidad de agua que escurre hasta el parque por el desconocimiento de la zona. Explicó que la microcuenca del Arroyo de Osorio no se ha manejado [adecuadamente], solamente se trabajó en esta parte del parque, pero no se vio todo lo que pasaba aguas arriba. Se le metieron muchos millones al parque pero no le dieron un buen manejo. Por las tormentas de junio, el Parque Luis Quintanar, en el que el gobierno de Enrique Alfaro invirtió más 800 millones de pesos, no soportó las fuertes corrientes de agua y algunas canchas quedaron destruidas, los juegos quedaron cubiertos de lodo y una parte de la barda del arroyo colapsó.

LOS OTROS DOLORES

A los ejemplos anteriores sume usted que el descubrimiento de fosas clandestinas en Jalisco, polvo de aquellos lodos que dejó Alfaro Ramírez, lleva durante 2025 un ritmo sin precedentes. Este año, Jalisco encabeza también la estadística nacional por el delito de abuso sexual. Jalisco sigue siendo el estado de la República con más personas desaparecidas y con más cuerpos encontrados en fosas clandestinas en el país. Y la escalada de homicidios dolosos sigue siendo alta. Pero nada empaña la “felicidad plena” de Enrique Alfaro.

Pedro Mellado Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/pedromellado/ Periodista que durante cinco décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Es autor del libro Las Naves Nodrizas de la Comunicación y el Periodismo (Taller Editorial La Casa del Mago, Guadalajara, 2022).