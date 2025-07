El legado de Ozzy Osbourne: Black Sabbath, Ozzfest y 30 años de conciertos de retiro

Por Lachlan Goold

Reino Unido, 22 de julio (The Conversation).- Ozzy Osbourne, el “príncipe de las tinieblas” y padrino del heavy metal, murió a los 76 años, pocas semanas después de reunirse con sus compañeros de banda de Black Sabbath para un concierto de despedida en su ciudad natal de Birmingham, Inglaterra.

John Michael Osbourne cambió el sonido de la música rock y deja tras de sí una carrera estelar que abarca seis décadas, numerosos premios Grammy, múltiples incorporaciones al Salón de la Fama y una ola de controversia.

En 1969, de las cenizas de varias bandas, Geezer Butler (bajo), Tony Iommi (guitarra), Bill Ward (batería) y Osbourne formaron la banda Earth.

Al darse cuenta de que el nombre ya estaba tomado, rápidamente cambiaron su nombre a Black Sabbath , un homenaje a la película antológica de terror italiana de 1963.

Con el Verano del Amor como un recuerdo reciente, Black Sabbath fue parte de una revolución musical pesada, proporcionando un antídoto a los hippies de amor libre de finales de los años 60.

It is with more sadness than mere words can convey that we have to report that our beloved Ozzy Osbourne has passed away this morning. He was with his family and surrounded by love.

We ask everyone to respect our family privacy at this time.

Sharon, Jack, Kelly, Aimee and… pic.twitter.com/WLJhOrMsDF

— Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) July 22, 2025