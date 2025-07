Brugada pide reubicar estatuas; "no pueden subastarse ni estar en una bodega", afirma

Ciudad de México, 22 de julio (SinEmbargo).- Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, afirmó que las esculturas de los comandantes de la Revolución cubana Ernesto "Che" Guevara y Fidel Castro Ruz, pertenecientes al monumento “Encuentro”, ubicado en la colonia Tabacalera, en la Alcaldía Cuauhtémoc, no se pueden subastar, pues son parte del patrimonio de la capital.

“El Artículo 20 de la Ley de Alcaldías, en su Fracción número XVIII, dice así: una de las finalidades de las alcaldías es garantizar el acceso de la población a los espacios públicos y a la infraestructura social, deportiva, recreativa y cultural dentro de su territorio, los cuales no podrán enajenarse ni concesionarse de forma alguna; por lo tanto, no se pueden subastar estas esculturas; es un bien público que no es patrimonio de una persona, sino del Gobierno y, por lo tanto, de la Ciudad de México”, expresó Brugada.