China y EU: Adiós al Imperio Americano (I)

Esta es la primera parte de una serie de textos cortos sobre el auge de China como potencia mundial y la caída de lo que muchos han llamado el “imperio americano”. Desde el Gigante Asiático, después de haber vivido varios años en la capital de Estados Unidos y en la ciudad de Nueva York, y luego de haber visitado las principales urbes de la Unión Americana, puedo afirmar que China alcanzará muy pronto—si todo le sale bien—la hegemonía mundial de forma indiscutible y sin competencia cercana. En la segunda era de Trump, es fácil ver el gran deterioro que ha sufrido Estados Unidos en todas las áreas de su sociedad, política y economía en las últimas décadas. La clase política de ese país y sus liderazgos en general muestran signos claros de decadencia; el desgaste de su infraestructura es muy notable; la economía se encuentra en franco declive en comparación con China y la sociedad estadounidense se encuentra más dividida que nunca. La llamada crisis del fentanilo o epidemia de adicción a las drogas y la indigencia masiva en las ciudades de Estados Unidos contrastan con el orden y bienestar con igualdad que caracterizan hoy al país del dragón.

En efecto, China continúa creciendo y desarrollándose a niveles bastante aceptables después de décadas de crecimiento exponencial, mientras que el liderazgo del país se ejerce con seriedad y firmeza, y su sociedad parece mantener la unidad en todo momento. No podemos decir que el desempeño de China se encuentre exento de problemas y retos—principalmente en lo que se refiere al control social y los límites a las libertades—sin embargo, ya son muchas décadas de aciertos y crecimiento que han consolidando sólidamente el avance de una nación gigantesca y más que compleja. El éxito de China es palpable en todos los aspectos de la vida de ese país, en su infraestructura, el gran desarrollo tecnológico, la estabilidad política y los altos niveles de bienestar con equidad de su población. Conocemos, por demás, las críticas realizadas desde occidente a su sistema político, esquemas de adoctrinamiento y amplio control social. Sin embargo, destaca su avance en casi todos los aspectos socioeconómicos en comparación con los demás países del mundo. El avance de China en materia geopolítica y de geoestrategia no tiene parangón.

Mientras que Estados Unidos retrocede en casi todos los aspectos, China se mantiene firme, fuerte y unida y, aunque no se rige de forma perfecta, el avance de su sociedad y la prosperidad de su pueblo son más que notables. No cabe duda que China se encuentra hoy en día dominando la economía mundial. Pronto todos estaremos obligados a aprender algo de chino mandarín; de hecho, ya este país ejerce una influencia dominante sobre todas las economías del mundo. Y esto no es parte de un proceso reciente, sino el resultado de una planeación central aparentemente muy efectiva y arraigada en la cultura que ha sabido dar curso al trabajo arduo y constante de su población. Por el contrario, Estados Unidos parece haberse “dormido en sus laureles” y abusado de la libertad y la democracia de las siempre se ha preciado. El desempleo, la mendicidad y la adicción a las drogas se dibujan con claridad en las principales urbes de la Unión Americana. El presente es el momento preciso para escribir una obra que le dé la vuelta a las apreciaciones de Alexis de Tocqueville vertidas en sus dos tomos de La Democracia en América. Por los resultados del modelo de desarrollo chino, me atrevería a decir que la democracia dejará de ser la aspiración general, y el punto de origen y destino de la atención mundial se desviará finalmente de América.

Estamos quizás en un punto de quiebre. Estados Unidos se encuentra en crisis y esto se refleja claramente en su liderazgo político y en la calidad de su clase gobernante que pierde toda credibilidad por su falta de capacidad y seriedad, al tiempo que se desempeña en una especie de espectáculo circense, comenzando por el Presidente. La falta de preparación de quienes encabezan las principales posiciones en el Gabinete de Trump y su incapacidad para resolver problemas, así como su pericia para generarlos y multiplicarlos, reflejan el deterioro de una nación que alguna vez llegó a ser un imperio. Estados Unidos hoy me recuerda a la Rusia de Boris Yeltsin, después de la caída del muro del Berlín, cuando el Presidente daba de tumbos pasado de copas, reflejándose así la fragilidad de lo que había sido otrora una superpotencia. Trump parece ser la caricatura o la versión bizarra de un superhéroe americano que más que una capa, ostenta una peluca, unos zapatos grandes y una nariz de payaso.

Trump más que unir divide, más que asegurar aliados para su país, le genera enemigos ipso facto. Aplica aranceles a diestra y siniestra, traicionando a sus socios, a sus más fieles cofrades y a sus propios ciudadanos, quienes pagarán los platos rotos del efecto inflacionario. Por otro lado, desarticula el poder blando del que siempre se sirvió Estados Unidos y, con el pretexto de la eficiencia gubernamental, limita severamente a los sectores que más promueven el desarrollo, dañando severamente el desempeño de la educación, la ciencia y la tecnología en la Unión Americana. Con el pretexto de achicar al estado, Trump reduce severamente las posibilidades para la antes nación hegemónica y emprende una cruzada contra sus principales aliados, incluyendo a los migrantes indocumentados que siempre hicieron a América Grande.

Trump desgasta su aparato militar (todavía el más poderoso del mundo), enviando al ejército a misiones imposibles que nada tienen que ver con su encomienda original. Nos referimos a la participación directa de las fuerzas armadas estadounidenses en detenciones y deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados, así como a la lucha frontal para supuestamente erradicar la crisis del fentanilo. No hay nada más ilógica e inefectivo que planear una intervención militar para arrasar con lo que llaman cárteles mexicanos. El envío de tropas a México resultará en un desastre humanitario que nada resolverá la crisis de salud pública y distribución masiva de drogas interna que tanto aquejan a la sociedad estadounidense como respuesta a la pérdida de esperanza, hogar y perspectivas. El consumo de drogas masivo y la indigencia se extienden rápidamente por todo el país, reflejando claramente el deterioro social y económico de una nación que perdió además su brújula y su hegemonía.

El aspecto de las ciudades estadounidenses hoy en día contrasta con el desarrollo y el orden que caracteriza a las urbes chinas. El Gigante Asiático ha podido eliminar la pobreza extrema y se encamina a convertirse primero en una nación de clase media y luego en la potencia mundial por excelencia. Su sociedad obediente y cohesionada parece encontrarse satisfecha y trabajando para un objetivo en común. Por supuesto que no hay sociedad perfecta, pero en comparación con Estados Unidos, China parece ir por el camino correcto—no obstante las críticas a la falta de libertades y a su sistema político basado en el control de un partido. Nada de eso importa ante el surgimiento del sueño chino y la pérdida del sueño americano. Trump parece un Caballo de Troya en medio del renacer del imperio chino. Como me dijo en 2004 una colega china—que encontré en un seminario universitario y que estudiaba el Doctorado en Ciencias Políticas en Harvard—cuando le pregunté sobre la razón del impresionante desarrollo de su país: “Nosotros fuimos un imperio y después de la debacle, trabajamos duro para volver a serlo; no importa que ello nos tome generaciones; estamos dispuestos a soportarlo todo. La sociedad china dista mucho de las sociedades de occidente, nosotros no pensamos en el beneficio individual, pensamos en un proyecto. Y por generaciones trabajamos por ese proyecto: fuimos un imperio y volveremos a serlo”.

Guadalupe Correa-Cabrera https://www.sinembargo.mx/author/guadalupe-correac/ Guadalupe Correa-Cabrera. Profesora-investigadora de Política y Gobierno, especialista en temas de seguridad, estudios fronterizos y relaciones México-Estados Unidos. Autora de Los Zetas Inc.

Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que SinEmbargo.mx no se hace responsable de los mismos.