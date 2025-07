El patrimonio no se subasta: CSP sobre estatuas; Alcaldía no tiene atribución: Clara

Sheinbaum y Brugada reiteraron que la decisión de remover las estatuas del "Che" Guevara y Fidel Castro por parte de la Alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega fue ilegal, pues ni siquiera tenía atribuciones para removerlas y mucho menos ahora para intentar subastarlas.

Ciudad de México, 23 de julio (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este miércoles que es una "ilegalidad" el retiro de de las estatuas de Ernesto "Che" Guevara y Fidel Castro, comandantes de la Revolución Cubana, de un parque de la Alcaldía Cuauhtémoc, ya que el patrimonio no se subasta. La Jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, ahondó en el tema y recordó que las alcaldías no tienen atribuciones para remover este tipo de monumentos, y subrayó que en conjunto buscarán cómo recuperar estas esculturas y reubicarlas en otro espacio de la urbe.

"El patrimonio no se subasta. Es una ilegalidad. Hay que decirlo claro, con todas sus letras", dijo la Presidenta desde Palacio Nacional, en referencia a la Alcaldesa de Cuauhtémoc, la prianista Alessandra Rojo de la Vega, que retiró la obra conocida como "Encuentro" del Parque Tabacalera, y ahora planea realizar una subasta.

"Primero", añadió Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina, "tendría que haber pedido permiso a un comité para poder remover la escultura, o estatuas, el monumento; y segundo, no es que lo removió, sino que tiene que entregarlo. Quien decide es un comité donde participa el Gobierno de la Ciudad de México, las instituciones de cultura y patrimonio del Gobierno de México: el INAH, el INBAL. No puede una autoridad retirar un monumento sólo porque no quiere que se quede".

Esta comisión lleva el nombre de Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México, o Comaep, y depende de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Además, la mandataria mexicana se refirió nuevamente al caso del cambio de ubicación de la estatua de Cristóbal Colón durante su Administración al frente de la CdMx. "Cuando lo retiramos fue por rehabilitación y restauración. Después se fue a la comisión [Comaep] y a petición de grupos indígenas se pidió que se colocara en otro lugar, pusimos a la joven de Amajac. Colectivos llegaron y pusieron la Glorieta de las Mujeres que Luchan, y se puso la joven de Amajac a un lado", concluyó Sheinbaum.

"Alcaldías no tienen atribución de remover estatuas": Brugada

Por su parte, Brugada, presente este miércoles en la conferencia de prensa matutina de Sheinbaum en Palacio Nacional, indicó sobre el tema de las estatuas que "desde que hizo el retiro de las esculturas inmediatamente el Gobierno de la ciudad dijimos que no estaba cumpliendo con las normas establecidas".

"Es simplemente pedir autorización al Comaep, no se hizo así. Este comité apenas acaba de pronunciarse, exhortando a la Alcaldía Cuauhtémoc para que pueda cumplir con la norma", añadió. El viernes pasado, el Comaep indicó que no recibió solicitud formal para su retiro a fin de ser analizada. "Por lo tanto, la remoción de la escultura se encuentra fuera de las normas establecidas", señaló.

"Lo que debe dejarse muy claro es que las alcaldías no tienen atribuciones para estar subastando o rematando o alguna actividad económica con los monumentos o con esculturas o propiedad del Gobierno", resaltó la Jefa de Gobierno este miércoles.

Brugada leyó el artículo 20, fracción XVIII de la Ley Orgánica de las Alcaldías, que indica: "Garantizar el acceso de la población a los espacios públicos y a la infraestructura social, deportiva, recreativa y cultural dentro de su territorio, los cuales no podrán enajenarse ni concesionarse de forma alguna".

"Esta situación de venderlas, rematarlas, subastarlas, está muy mal", insistió Brugada desde Palacio Nacional. "Por eso, con el Gobierno de México y de la ciudad estamos tratando de recuperar las estatuas, para ponerlas en un lugar simbólico de la CdMx. Consideramos que es muy importante la historia detrás, consideramos que en la ciudad hay una gran diversidad de expresiones y sectores, ha habido hasta movilizaciones", completó.

El domingo, vecinos de la colonia Tabacalera y simpatizantes de la Revolución Cubana realizaron una manifestación en el Parque San Carlos para exigir la reinstalación de las estatuas de Fidel Castro y Ernesto "Che" Guevara que fueron retiradas por instrucción de la Alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.

Más de un centenar de personas se dio cita en el lugar en el que se encontraban las esculturas de estos personajes para sumarse a una protesta que contó con la participación de oradores, trovadores y artistas, quienes defendieron la restitución del "Monumento Encuentro".

Este tema de las estatuas, concluyó Brugada, no se compara con la estatua de Colón, "que se retiró para remozarla y mejorarla". "El comité [Comaep] tuvo una decisión al respecto, que fue reubicarla, pero en este otro caso no fue así".

Por último, se informó en la mañanera que el busto de Cuauhtémoc se depositó en el vestíbulo de ingreso al Templo Mayor, mientras el Comaep determina si se ubica en este o en otro sitio. "Todo lo que sea patrimonio se tiene que recuperar, mejorar instalar y revisar", dijo la Jefa de Gobierno.