Fiscalía de Los Ángeles anuncia 74 cargos contra hombre acusado de atropello masivo

Por María Ortiz

Los Ángeles, 23 de julio (LaOpinión).- La Fiscalía de Los Ángeles anunció el martes decenas de cargos por delitos graves contra el hombre sospechoso de causar un accidente automovilístico ocurrido el fin de semana frente a una discoteca, en el que resultaron heridas al menos 37 personas y donde el conductor recibió un disparo.

Los asistentes a la fiesta salían del local Vermont Hollywood tras un evento de reggae hip-hop la madrugada del sábado, cuando un vehículo embistió a la multitud en el concurrido bulevar de East Hollywood.

El coche conducido por Ramírez se detuvo tras chocar con varios carritos de comida, que quedaron atrapados debajo del vehículo, y los transeúntes atacaron al conductor, según la policía.

Driver kicked out of The Vermont Hollywood nightclub rams his car into the crowd on purpose, injuring 30 including 7 critically.

Bystanders drag him out, beat him, then someone shoots him and flees. What are they serving in East Hollywood bars?

pic.twitter.com/kaRCrIMs3m

— Andrew Hart (@realahart) July 20, 2025