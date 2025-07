El Presidente de EU supo desde mayo que su nombre está en los archivos Epstein: WSJ

El cerco sobre los archivos de Epstein se hace cada vez más pequeño para el Presidente Trump: su negativa a desclasificar los documentos del caso del pederasta, su amigo íntimo durante varios años antes de su caída, se suma al Congreso, de mayoría republicana, que se niega a votar sobre si hacer pública o no la información.

Ciudad de México, 23 de julio (SinEmbargo).– Los periodistas Sadie Gurman, Annie Linskey, Josh Dawsey y Alex Leary revientan esta tarde una exclusiva: Donald Trump sí está en la lista de personas involucradas dentro de los archivos Epstein.

Dicen, en The Wall Street Journal, que cuando los funcionarios del Departamento de Justicia revisaron lo que la Fiscal General Pam Bondi llamó un “montón” de documentos relacionados con Jeffrey Epstein a principios de este año, “descubrieron que el nombre de Donald Trump aparecía varias veces”.

El reportaje exclusivo cita a altos funcionarios de la Administración. Consigna que en mayo, Bondi y su Vicepresidenta informaron al Presidente de Estados Unidos (EU) en una reunión en la Casa Blanca que su nombre figuraba en los archivos de Epstein, según los funcionarios. Se le informó a Trump que también se mencionaban a muchas otras figuras de alto perfil. Ser nombrado en los registros no es señal de irregularidad, aclaran los periodistas.

“Los funcionarios dijeron que se trató de una sesión informativa de rutina que cubrió una serie de temas y que la aparición de Trump en los documentos no era el foco. En la reunión, le informaron al Presidente que los archivos contenían, según algunos funcionarios, rumores sin verificar sobre muchas personas, incluido Trump, que habían tenido relaciones con Epstein en el pasado. Uno de los funcionarios familiarizados con los documentos afirmó que contienen cientos de nombres más”, se lee en el texto.

“También informaron a Trump que altos funcionarios del Departamento de Justicia no planeaban divulgar más documentos relacionados con la investigación del delincuente sexual convicto, ya que el material contenía pornografía infantil e información personal de las víctimas, según los funcionarios. Trump afirmó en la reunión que acataría la decisión del Departamento de Justicia de no divulgar más archivos. La reunión sentó las bases para el fin de la revisión de alto perfil. Bondi había declarado en febrero que la lista de clientes de Epstein estaba ‘en mi escritorio ahora mismo para revisarla’”, agrega el reportaje de The Wall Street Journal.

Trump declaró la semana pasada, en respuesta a la pregunta de un periodista, que Bondi no le había dicho que su nombre figuraba en los archivos.

“La Administración no anunció públicamente la decisión hasta semanas después, el 7 de julio, cuando el Departamento de Justicia publicó un memorando en su sitio web. La declaración, sin firma, afirmaba que una revisión exhaustiva no había revelado ninguna lista de los clientes de Epstein, ninguna prueba que condujera a una investigación de terceros no acusados ni ningún documento adicional que mereciera divulgación pública. Añadía que gran parte del material se habría mantenido confidencial en un juicio para proteger a las víctimas y bloquear la difusión de pornografía infantil”, señalan los periodistas. “Por lo general, el FBI no divulga materiales que no estén relacionados con el delito imputado”.

–Esta es otra noticia falsa, como la historia anterior de The Wall Street Journal –dijo el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung.