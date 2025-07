ENTREVISTA ¬ "Chicharito" tiene una narrativa de la ultraderecha: Citlalli Hernández

Ciudad de México, 24 de julio (SinEmbargo).- Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, afirmó que los mensajes misóginos del futbolista Javier "Chicharito" Hernández coinciden con la narrativa de la ultraderecha a nivel mundial.

En entrevista con Blanca Juárez y Romina Gándara en el programa "A las dos" que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, la funcionaria cuestionó que un personaje público como el "Chicharito" difunda este tipo de narrativa.

"No quiero ser ingenua, quisiera pensar que así piensa el "Chicharito" o que cobró por eso o que va a replanteara su forma de pensar a raíz de esta discusión. Pero creo que vale la pena hablar sobre que no negamos y no somos ingenuas en que en el mundo hay un movimiento antiderechos, un movimiento fascista, de ultraderecha que con estas narrativas intenta ganar mayorías y que tristemente ha ganado gobiernos en algunas partes del mundo y que estos dichos los convierte en hechos llevados a la política pública echando para atrás derechos de las mujeres, diversidad sexual, de los pueblos indígenas con narrativas que a veces son muy engañosas".