Hulk Hogan, histórica figura de la lucha libre y cercano a Trump, muere a los 71 años

Ciudad de México, 24 de julio (SinEmbargo).- Hulk Hogan, considerado como una leyenda de la lucha libre de Estados Unidos (EU) y uno de los amigos cercanos del Presidente Donald Trump, falleció este jueves a la edad de 71 años de edad en su casa en Florida, presuntamente debido a un paro cardiaco.

El famoso luchador conquistó la fama entre las décadas de 1980 y 1990 en la WWE. Además, incursionó en la pantalla grande apareciendo en varias películas junto a estrellas como Sylvester Stallone o Los Muppets.

Donald J Trump says there’s no substitute for victory. HH pic.twitter.com/Ib8pIKUdfl

— Hulk Hogan (@HulkHogan) October 28, 2024