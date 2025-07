La Universidad de Columbia pagará más de 220 mdd para resolver su disputa con Trump

Los Ángeles, 24 de julio (LaOpinión).-La Universidad de Columbia anunció que pagará 221 millones de dólares (mdd) al Gobierno federal para cerrar múltiples investigaciones abiertas por la Administración de Donald Trump, relacionadas con denuncias de antisemitismo en el campus derivadas de las protestas propalestinas de 2023.

El acuerdo, considerado un triunfo político para Trump, restablece el acceso de Columbia a miles de millones de dólares en fondos federales que fueron suspendidos o cancelados a principios de 2025. La Casa Blanca acusó a la universidad de no hacer lo suficiente para proteger a estudiantes judíos en medio de crecientes tensiones en el campus.

Se detalló que pagará 200 millones de dólares en los próximos tres años, además de otros 21 millones para resolver procedimientos abiertos por la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo.

La presidenta interina de Columbia, Claire Shipman, aseguró que la resolución “marca un avance importante tras un periodo de escrutinio federal sostenido e incertidumbre institucional”.

Acting University President Claire Shipman, CC ’86, SIPA ’94, described Columbia’s Wednesday agreement with President Donald Trump’s administration to pay $220 million to restore funding as “in line with our values” in her first interview with Spectator. https://t.co/pUyNkjWSUy

— Columbia Daily Spectator (@ColumbiaSpec) July 24, 2025